Livorno risponde, sold out per lo spettacolo a favore del Ca’Moro

26 Agosto 2021

Livorno 26 agosto 2021

Ca’Moro chiede aiuto, Livorno risponde

E’ sold out per lo spettacolo a favore dei ragazzi down del peschereccio ristorante Ca’Moro recentemente affondato

Tutti i 1500 posti a disposizione per assistere allo spettacolo di artisti e cantanti sul palco del Cortomuso Festival all’ippodromo Caprilli sono andati esauriti.

Un’ondata di solidarietà ha travolto i ragazzi, oltre al pubblico intervenuto anche il messaggio della chiesa livornese che si è resa disponibile a dare una mano

I ragazzi down della cooperativa del Parco del Mulino sono saliti sul palco assieme al commosso fondatore Daniele Thornar, poi uno di loro si è esibito come ballerino sulle note delle canzoni cantate dai Gary Baldi Bros

Di seguito alcuni video e foto che immortalano la serata

Il messaggio Erika Stefani Ministro per le Disabilità letto dal sindaco Salvetti

Daniele Thornar, presidente del Parco del Mulino ringrazia il pubblico presente

Manuel Aspidi canta per il Ca’Moro

Un ragazzo del Parco del Mulino balla sul palco le canzoni dei Gary Baldi Bros

Alcune immagini dell’evento, guarda la galleria completa sulla pagina Facebook di LivornoPress, clicca qui

