Home

Sport

Calcio

Livorno ritrova il sorriso con una vittoria convincente contro il Ghiviborgo

Calcio

4 Febbraio 2024

Livorno ritrova il sorriso con una vittoria convincente contro il Ghiviborgo

Livorno 4 febbraio 2024 – Livorno ritrova il sorriso con una vittoria convincente contro il Ghiviborgo

Il Livorno ha offerto una prestazione superba nell’ultima partita, vincendo 4-1 contro il Ghiviborgo e dimostrando un ritorno alla forma. La squadra ha conquistato una vittoria fondamentale che non solo migliora il morale, ma la porta a -6 dalla Pianese in classifica.

Il Riscatto del Livorno

Dopo un periodo di difficoltà sia in termini di gioco che di risultati, il Livorno sembra aver trovato la chiave giusta sotto la guida di Fossati. La squadra, dopo un iniziale vantaggio firmato Luis Henrique, ha saputo reagire a un momentaneo pareggio, ritrovando una sintonia di gioco che mancava da tempo.

La Trasformazione della Squadra

Il lavoro tattico di Fossati ha portato a una trasformazione evidente nella squadra, che ora sembra più briosa, pimpante e cinica sotto rete. Il cambio di formazione ha dato i suoi frutti, portando il Livorno a riflettere i successi iniziali della stagione.

Risultato e Classifica

Concludendo la partita 4-1, il Livorno ha guadagnato non solo tre punti importanti ma anche una ventata di entusiasmo in tutto l’ambiente. La squadra ha approfittato delle sconfitte delle prime due in classifica, Pianese e Follonica Gavorrano, e dei pareggi delle altre concorrenti, riducendo il divario a -6 dalla vetta.

Il Futuro del Livorno

Con 12 partite ancora in programma, il Livorno dimostra che tutto è ancora possibile. La vittoria contro il Ghiviborgo è un segnale positivo che potrebbe segnare l’inizio di una risalita nella classifica e una solida dimostrazione di ciò che la squadra può ancora realizzare.

Cronaca delle Reti

Luis Henrique (4′) : Il brasiliano apre le danze con un preciso tiro dopo un perfetto assist di Camara.

: Il brasiliano apre le danze con un preciso tiro dopo un perfetto assist di Camara. Pareggio ospite (11′) : Il Ghiviborgo risponde con un potente tiro al limite dell’area di Signorini.

: Il Ghiviborgo risponde con un potente tiro al limite dell’area di Signorini. Camara (34′) : Dopo alcune occasioni rischiose, Camara segna la sua prima rete amaranto.

: Dopo alcune occasioni rischiose, Camara segna la sua prima rete amaranto. Giordani (39′) : Cinque minuti dopo, Giordani aumenta il vantaggio con un destro secco.

: Cinque minuti dopo, Giordani aumenta il vantaggio con un destro secco. Tenkorang (71′): Luci serve Tenkorang, che mette a segno il quarto gol dell’incontro, chiudendo i conti.

La vittoria e la prestazione convincente del Livorno rappresentano un segnale positivo per i tifosi e per la squadra stessa, che ora guarda con fiducia al futuro del campionato.

Livorno – Ghiviborgo 4-1

LIVORNO (3-5-2):

Albieri; Schiaroli, Tanasa (86′ Ronchi), Savshak; Camara, Bellini, Luci (82′ Sabattini), Nardi, Curcio (69′ Carcani); Giordani (82′ Frati), Luis Henrique (76′ Tenkorang).

A disposizione: Facchetti, Fancelli, Menga, Goffredi.

All. Fossati

GHIVIBORGO (4-3-3):

Becchi; Saidi, Sanzone, Bura (76′ Turini), Vecchi (82′ Romano); Campani, Signorini (55′ Masella), Nottoli; Lepri, Carcani, Orlandi (69′ Hrom).

A disposizione: Bonifacio, Bindi, Poli, Cristofani, Vitrani.

All. Lelli

ARBITRO: Dasso di Genova

RETI: 4’ Luis Henrique, 11’ Signorini, 34’ Camara; 50’ Giordani, 79’ Tenkorang.

Livorno ritrova il sorriso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin