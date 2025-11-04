Home

Livorno, ritrovati i corpi dei due migranti dispersi nel porto: si erano gettati in mare per sfuggire al rimpatrio

4 Novembre 2025

Livorno 4 novembre 2025

Sono stati ritrovati nella mattina di oggi, martedì 4 novembre, i corpi dei due migranti che si erano gettati in mare nel porto di Livorno per sfuggire alle procedure di rimpatrio.

Il primo cadavere è stato rinvenuto intorno alle prime luci del mattino, tra la Darsena Toscana e il canale industriale, all’altezza del varco Zara. Il corpo sarebbe stato individuato da un lavoratore della ditta Neri, che ha immediatamente dato l’allarme. Il secondo ritrovamento è avvenuto alcune ore più tardi, intorno alle 10, in zona Calata Magnale.

Le operazioni di recupero sono state condotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze, presenti sul posto insieme ai colleghi della sezione navale di Livorno, agli agenti della Polmare e alla polizia scientifica. Saranno proprio gli uomini della scientifica a occuparsi ora dell’identificazione ufficiale delle vittime e degli accertamenti necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.