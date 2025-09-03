Home

Livorno, ruba per gelosia il cellulare alla ex fidanzata, denunciato

3 Settembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà un cittadino sudamericano sulla trentina per furto ai danni di una connazionale.

La donna, secondo la ricostruzione dei militari, si trovava in casa sua a Livorno in compagnia del 30enne, col quale avrebbe avuto in precedenza una relazione ormai terminata, quando questo, verosimilmente per motivi di gelosia, con una banale scusa, si è impossessato del suo cellulare senza poi restituirglielo, bensì allontanandosi e portandolo via con sé.

A nulla sarebbero valse le richieste da parte della donna di riavere indietro il proprio cellulare, che l’uomo ha trattenuto, nella verosimile intenzione di controllarne indebitamente il contenuto.

La vittima si è rivolta con fiducia ai Carabinieri presentando denuncia, consentendo così ai militari di svolgere le indagini, ricostruendo l’intera dinamica dei fatti interpolando le informazioni acquisite con attività ulteriori di riscontro e approfondimento, nonché grazie anche alla conoscenza del territorio, denunciando a piede libero il presunto autore all’AG di Livorno, di fronte alla quale sarà chiamato a rispondere di furto aggravato.