Livorno Rugby, a Paganica un match ricco di marcature

18 Dicembre 2023

Livorno 18 dicembre 2023 – Livorno Rugby, a Paganica un match ricco di marcature

A Paganica match ricco di marcature. Livornesi concreti, anche se poco continui. Non è stata la miglior prova fornita in questo (eccellente) scorcio iniziale di campionato.

Gli ospiti vanno ben presto al sodo: piazzato di Baraona Prat all’8’ e ineccepibile meta tecnica al 10’. Dopo pochi giri di lancetta, sullo 0-10, i biancoverdi sembrano già in fuga. E invece, dopo il giro di boa della prima frazione, gli abruzzesi reagiscono: una meta del trequarti Soldati e cinque punti di piede del mediano di apertura Rotellini permettono ai padroni di casa di acciuffare la parità: 10-10 al 30’.

Quando la linea arretrata labronica ha buoni rifornimenti, è dura la vita per gli avversari: la meta del giovanissimo centro degli ospiti Casini consente di mettere (e stavolta in modo definitivo) il naso avanti: 10-15.

Il Paganica prova a restare in scia, con un nuovo penalty di Rotellini (13-15), ma il motore biancoverde ha più potenza rispetto a quello degli antagonisti.

La meta del valido tallonatore dei livornesi Echazu Molina (37’) consente di scavare un significativo solco, di avvicinare l’obiettivo-bonus e di chiudere la prima frazione con un buon margine (13-20 all’intervallo).

Il bonus viene messo in cassaforte al 2’ della ripresa, con la seconda meta tecnica del pomeriggio: sul 13-27 la situazione diventa invidiabile.

Il Paganica non molla: meta dell’ala Belsito e margine che si riduce: 18-27 al 47’. L’elastico continua: ancora meta dello scatenato Echazu Molina, trasformata da Baraona Prat e al 55’, sul 18-34, i labronici sono sul massimo vantaggio.

A dieci minuti dal termine, altra meta tecnica, stavolta assegnata ai locali. Una marcatura che fissa il punteggio sul 25-34. Per l’Unicusano un difficile esame superato. Più con una dose massiccia di praticità che ricorrendo ai lustrini. La stagione sta regalando belle soddisfazioni.

Polisportiva Paganica Rugby – Unicusano Livorno Rugby 25-34

Pol. Paganica:

Zugaro; Belsito (30’ st Avallone), Buli, Soldati, Del Zingaro S. (31’ pt Zaccagnini M.); Rotellini S., Antinori; Giordani, Liberatore F. (37’ pt Turuvani), Paolini (30’ st Galeota); Federico, Pasqualone; Liberatore Alessandro (30’ st Chiaravalle), Lattanzio, Liberatore Alessio (30’ st Del Zingaro L.). A disp.: Rotellini F., Corridore. All.: Sergio Rotellini.

Unicusano Livorno Rugby 1931:

Zannoni G. (33’ st Chiesa); Piram, Pirruccio, Martinucci, Casini; Baraona Prat, Tomaselli J. (cap.) (30’ st Rossi); Piras (38’ st Lampugnale), De Biaggio, Ianda (38’ pt Freschi E.); Chiti, Gragnani An. (28’ st Bitossi); Boggero, Echazu Molina, Andreotti. A disp.: Tori, Quarta, Taratufolo. All.: Riccardo Squarcini.

Arbitro: Michael Baldazza di Forlì-Cesena.

Marcatori:

nel pt (13-20) 8’ cp Baraona Prat, 10’ m. tecnica Unicusano, 22’ m. Soldati tr. Rotellini S., 30’ cp Rotellini S., 32’ m. Casini, 35’ cp Rotellini S., 37’ m. Echazu Molina; nel st 2’ m. tecnica Unicusano, 7’ m. Belsito, 15’ m. Echazu Molina tr. Baraona Prat, 30’ m. tecnica Paganica.

Note:

espulsioni temporanee per Liberatore Alessio (34’ pt) e per Soldati (12’ st). Spettatori 500 circa. Calciatori: Rotellini S. 3/5, Baraona Prat 2/4. Punti in classifica: Paganica 0 (sconfitta con un margine superiore alle sette lunghezze; tre mete realizzate) e 5 per l’Unicusano Livorno (che ha vinto e si è assicuarato il bonus-attacco; cinque le mete realizzate).

Livorno Rugby, a Paganica un match ricco di marcature

