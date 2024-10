Home

14 Ottobre 2024

Livorno 14 ottobre 2024 – Livorno Rugby, amara sconfitta a Roma

Una brutta sconfitta. L’Unicusano Livorno Rugby, dopo le convincenti partite disputate nel pre-campionato, mostra, nel primo appuntamento del nuovo campionato di A (formalmente il girone 4, di fatto il girone del centro-sud della serie A2), poco smalto.

Più concentrata la Roma Olimpic, che, senza rubare nulla, si è imposta 30-16.

Per i labronici (che nel finale sono rimasti in 13; rosso per Echazu Molina e giallo per Del Bono), lo stop non cancella importanti velleità: con 17 incontri ancora da giocare (e dunque con potenziali 85 punti a disposizione) è lecito provare a lottare per mete importanti.

I biancoverdi, sul terreno dei capitolini, cominciano con il piede giusto. Il mediano di apertura Rocco Del Bono – al suo debutto in campionato con la maglia biancoverde senior – indirizza tra i pali due piazzati (4’ e 17’) e porta i suoi sullo 0-6. Sarà il massimo vantaggio esterno dell’intera gara

. I volitivi padroni di casa reagiscono e dapprima dimezzano il ritardo (piazzato dell’apertura Valsecchi, 3-6 al 26’) e poi operano il definitivo sorpasso con la meta dell’ala Pastore Stocchi (30’), condita dalla trasformazione di Valsecchi (10-6).

La squadra romana – formazione destinata a lottare per il vertice del torneo – è tremendamente cinica e monetizza ogni occasione. Al 35’, con il centro Battarelli, i locali siglano la loro seconda meta dell’incontro.

Valsecchi trasforma e la distanza nel punteggio va oltre il fatidico break: 17-6. L’Unicusano non ci sta e in chiusura di tempo trova con il valido franker Edoardo Mannelli la meta che, trasformata da Del Bono, permette di tornare in scia. 17-13 il punteggio all’intervallo.

L’Unicusano rosicchia ulteriormente il margine con un piazzato del solito Del Bono: 17-16 al 42’. Si continua a lottare con grande agonismo. I romani si riportano sul più 4, con il nuovo penalty del ‘cecchino’ Valsecchi: 20-16 al 47’. Il punteggio resta in bilico nella parte centrale della ripresa. Manca ai labronici, però, la zampata giusta. Tutto si decide negli ultimi otto minuti. Al 72’, rosso per il tallonatore ospite Echazu Molina e piazzato di Valsecchi: 23-16

. Gli ospiti, al 75’, restano in 13 (giallo per Del Bono) e al 76’ vedono sfumata la possibilità di guadagnare almeno il punto bonus relativo al passivo inferiore alle otto lunghezze. A quattro minuti dalla fine, sfruttando le due pedine in più, l’Olimpic sigla la sua terza meta. A bersaglio l’ala Vella, con Valsecchi che trasforma e fissa il risultato sul 30-16. Una sconfitta che costringe i biancoverdi ad un bagno di umiltà.

ROMA OLIMPIC – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 30-16



ROMA OLIMPIC:

Pollak (36’ st D’Angeli); Pastore Stocchi (32’ st Fabio), Battarelli (cap.), Zorobbio, Vella; Valsecchi, Casasanta; Talavou (2’ st Cordella) (32’ st Marra), Cioni, Perissa(20’ st Bernasconi), Povillas, Fatucci, Battisti, Rivas, Fratini (36’ st Vivaldi). A disp.: Lo Guzzo, Coromaldi. All.: Montella.

UNICUSANO LIVORNO:

Meini (32’ st Rossi); Saleme, Casini, Lenzi, Zannoni (36’ st Martinucci); Del Bono, Tomaselli J.; Mannelli, Gambini (27’ st Raffo) Freschi (37’ st Giusti), Gragnani Giac. (cap.), Castellani (32’ st Liperini), Tangredi, Tchanturia (37’ pt Echazu Molina), Andreotti (26’ st Ficarra). A disp.: Giunta. All.: Squarcini.

ARBITRO:

Erasmus di Treviso.

MARCATORI:

nel pt (17-13), 4’ e 17’ cp Del Bono, 26’ cp Valsecchi, 30’ m. Pastore Socchi tr. Valsechi, 35’ m. Battarelli tr. Valsecchi, 39’ m. Mannelli tr. Del Bono; nel st 2’ cp. Del Bono, 7’ e 32’ cp Valsecchi, 36’ m. Vella tr. Valsecchi.

NOTE:

cartellino rosso per Echazu Molina al 32’ st, cartellino giallo per Del Bono al 35’ st. Calci piazzati: Valsecchi 5/6, Del Bono 3/4. In classifica, quattro punti per la Roma Olimpic (successo senza bonus-attacco; tre mete realizzate) e 0 per l’Unicusano Livorno (passivo superiore alle sette lunghezze e une meta realizzata). Spettatori 200 circa.

Il quadro dei risultati della prima giornata del campionato di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di serie A2; tra parentesi i punti in classifica):

Napoli/Afragola – Romagna 29-27 (5-1); UR Firenze – Primavera Roma 27-18 (4-0); Villa Pamphili Roma – Paganica 25-34 (0-5); Roma Olimpic – Unicusano Livorno 30-16 (4-0); L’Aquila – Civitavecchia 31-33 (2-5).

La prima classifica: Paganica, Napoli/Afragola e Civitavecchia 5 p.; Roma Olimpic e UR Firenze 4; L’Aquila 2; Romagna 1; Primavera Roma, Villa Pamphili Roma e Unicusano Livorno 0.

Domenica prossima l’Unicusano Livorno Rugby ospiterà la Villa Pamphili Roma.

Foto di Federico Guidi

