Rugby

15 Gennaio 2024

Livorno 15 gennaio 2024 – Livorno Rugby-Avezzano, i biancoverdi perdono l’imbattibilità in casa

Un pomeriggio di pieno gennaio, grigio e uggioso, coincide con la prima sconfitta interna dell’Unicusano Livorno Rugby. Nel primo impegno del 2024 e, soprattutto, nel delicato snodo nella lotta per la terza piazza (posizione utile per celebrare l’accesso al nuovo campionato di A1), ai biancoverdi non è sufficiente una prova ricca di generosità.

L’Isweb Avezzano, confermando le proprio ottime doti – davvero di primo piano, per la categoria – si è imposto, 12-28, sul prato del ‘Carlo Montano’. I marsicani, che nel finale hanno siglato anche il bonus-attacco, hanno strappato l’intera posta in palio (leggi i cinque punti), mentre i biancoverdi, che non hanno saputo limitare i danni, non hanno ottenuto alcun punto.

Gli abruzzesi sorpassano in classifica gli stessi labronici, che scivolano in quarta posizione. I ragazzi di Riccardo Squarcini conservano una lunghezza sulla Capitolina, che nel derby romano perso con la Villa Pamphili, si è dovuto accontentare del doppio bonus.

Gara intensa e più equilibrata rispetto a quanto possa indicare il divario conclusivo di 16 lunghezze.

All’11’ il mediano di apertura dei labronici Barona Prat spedisce sul palo un piazzato da posizione favorevole. Poi gli ospiti prendono in mano le redini del gioco: l’Unicusano ricorre al mestiere e il pilone dei locali Boggero rimedia un cartellino giallo (16’).

L’Isweb sfrutta subito la momentanea superiorità numerica e al 17’ sblocca il punteggio, con l’ex di turno, il terza centro Basha, che finalizza un’irresistibile avanzata del pacchetto. Du Toit – che chiude con il cento per cento nei calci – trasforma: 0-7. L’Avezzano insiste e su ottima iniziativa del talentuoso centro Nxele – uno di quei trequarti che fanno realmente la differenza – realizza, in azione sviluppata in prima fase, la seconda meta del match. Du Toit, dall’angolo sinistro, trasforma: 0-14.

L’Unicusano, con il proprio smisurato orgoglio, reagisce.

È la mischia a provare a suonare la carica. Basha si vede sventolare il cartellino giallo (33’) e i biancoverdi, nel finale di tempo, con l’uomo in più, segnano di forza, dopo un attacco tirato dal pacchetto, con il talentuoso mediano Jacopo Tomaselli.

Da posizione favorevole, Baraona Prat sbaglia il calcio di trasformazione: 5-14 all’intervallo. Nella prima parte della ripresa, i livornesi – sorretti dal numeroso pubblico – attaccano a testa bassa.

Al 52’ terzo giallo della gara (per il pilone giallonero Mocerino). I biancoverdi, con l’ala William Piram (il classe 2003 nipote dell’indimenticato Guglielmo Prima) vanno a trovare, con pieno merito, al 62’, la nuova marcatura: una meta sulla bandierina di sinistra condita dal difficile calcio di Baraona Prat. A metà ripresa, sul 12-14, la situazione è sul filo.

Negli ultimi 12 minuti, però, gli avezzanesi si dimostrano più pratici degli antagonisti. La meta dell’ala Capone (68’), trasformata – manco a dirlo – dal cecchino Du Toit consente agli ospiti di issarsi oltre la soglia del break (12-21). Abruzzesi più freschi con i propri trequarti: la meta del neo entrato Cuesta permette al 78’ di chiudere definitivamente i conti e di celebrare anche il bonus-offensivo. L’Unicusano non è più sul podio della classifica, ma con 12 giornate ancora da giocare (potenzialmente 60 punti a disposizione…), la lotta per la serie A1 non è certo finita…