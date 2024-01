Home

9 Gennaio 2024

9 Gennaio 2024

Livorno Rugby – Avezzano, In palio c'è una posta che vale doppia

Livorno 9 gennaio 2024 – Livorno Rugby – Avezzano, In palio c’è una posta che vale doppia

Per qualsiasi squadra, i lunghi periodi di stop agonistico presentano pericolose incognite. Il rischio di giungere all’appuntamento del ritorno in campo arrugginiti è concreto. Nel campionato di A (il secondo torneo domestico) il letargo agonistico, in concomitanza con le festività di fine anno, è durato ben quattro settimane. Le incognite e le insidie di cui sopra coinvolgono, ovviamente, tutte le 36 formazioni, globalmente impegnate nei tre gironi.

Ciò premesso, l’incontro in programma alle 14:30 di domenica 14 gennaio sul prato del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri tra l’Unicusano Livorno Rugby e l’Isweb Avezzano rappresenta, per entrambe, una sorta di spartiacque stagionale. In palio c’è una posta che vale doppia.

Le due compagini, che sono state ripescate in A nell’estate del 2022, dopo il buon torneo scorso (quarta piazza per i marsicani, quinta per i labronici), non hanno nascosto la volontà di alzare l’asticella.

Al drop d’inizio di questa sfida, valida per la 10° giornata, penultima di andata, l’Unicusano è terzo, con 33 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio ed una sconfitta, mentre l’Avezzano (nelle cui fila milita il terza linea ex biancoverde Dario Basha) è, in compagnia della Capitolina, quarto a quota 30, con cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte all’attivo.

Difficile individuare una squadra favorita nello scontro diretto. Più facile prevedere una sfida punto a punto, decisa da piccoli particolari. Le due formazioni si equivalgono.

Per imporsi sugli abruzzesi, servirà ai ragazzi di Riccardo Squarcini tanto smalto, tanta grinta, tanta pazienza, una difesa accorta e concreta e servirà sfruttare con cinismo le occasioni propizie. Importante sarà anche l’apporto del pubblico. Per fortuna, domenica prossima, sia pur con un impegno in contemporanea, il Livorno Calcio giocherà in trasferta. L’Unicusano, che è composto in larghissima parte da elementi nati e cresciuti nel vivaio e che ha iniziato la stagione in modo favoloso, sta battagliando per accedere al prestigioso campionato di A1 2024/25 (sarebbe sufficiente la terza piazza nel girone 3 di A in corso) e merita le attenzioni degli sportivi.

