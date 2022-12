Home

Livorno Rugby- Cavalieri Union Prato Sesto (11-50) il tabellino della partita

11 Dicembre 2022

Livorno Rugby- Cavalieri Union Prato Sesto (11-50) il tabellino della partita

Livorno 11 dicembre 2022 – Livorno Rugby- Cavalieri Union Prato Sesto (11-50) il tabellino della partita

LIVORNO RUGBY – CAVALIERI UNION PRATO SESTO 11-50

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Pistolesi; Saleme (34’ st Stiaffini), Ianda, Martinucci, Citi; Nanni (21’ st Bartolomucci), Rossi (21’ st Chiesa T.); Basha, Mannelli, Baldi; Gragnani (cap.) (22’ st Castellani), Scrocco (4’ st Cristiglio); Ficarra (4’ st Aranda), Bufalini (19’ st Giusti), Andreotti (26’ st Ficarra). A disp.: Zannoni. All.: Marco Zaccagna.

CAVALIERI PRATO-SESTO: Castellana (18’ st Fondi); Bartali, Nistri (14’ st Marzucchi), Puglia, Pesci; Magni G., Renzoni; Morelli, Dalla Porta (8’ st Reali), Righini (18’ st Zucconi); Ciampolini (18’ st Casciello), Mardegan, Battisti (18’ st Casini), Giovanchelli (12’ st Tridivino), Rudalli (12’ st Sansone). All.: Alberto Chiesa.

ARBITRO: Maria Giovanna Pacifico di Genova.

MARCATORI: nel pt (11-24), 4’ m. Basha, 7’ m. Morelli tr. Magni, 12’ cp Saleme, 17’ m. Bartali, 25’ m. Giovanchelli, 28’ cp Saleme, 40’ m. tecnica mischia Cavalieri; nel st 4’ m. tecnica mischia Cavalieri, 12’ m. Pesci tr. Puglia, 19’ m. Morelli, 37’ m. Marzucchi tr. Magni.

NOTE: espulsioni temporanee per Castellana all’11’ pt, Baldi al 39’ pt, Marzucchi al 39’ st, Renzoni al 40’ st. In classifica, 5 punti per i Cavalieri Prato-Sesto, 0 per l’Unicusano Livorno.

I risultati della 9° giornata in serie A girone 3 (tra partentesi i punti validi per la classifica): Lazio – Civitavecchia Centumcellae 61-0 (5-0); Pesaro – Perugia 29-12 (5-0); Villa Pamphili – Primavera 0-31 (0-5); Unicusano Livorno – Cavalieri Union Prato-Sesto 11-50 (0-5); Napoli Afragola – Avezzano 19-21 (1-4).

