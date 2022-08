Home

Livorno Rugby: è ufficiale i biancoverdi giocheranno nel girone 3 di serie A. Ecco le avversarie e la formula. Torneo al via il 3 ottobre

2 Agosto 2022

Livorno Rugby: è ufficiale i biancoverdi giocheranno nel girone 3 di serie A. Ecco le avversarie e la formula. Torneo al via il 3 ottobre

Livorno 2 agosto 2022 – Livorno Rugby: è ufficiale i biancoverdi giocheranno nel girone 3 di serie A. Ecco le avversarie e la formula. Torneo al via il 3 ottobre

Il sipario sul nuovo campionato di A si alzerà domenica 3 ottobre 2022 e, con l’ultima giornata dei play-off promozione e play-out retrocessione, si chiuderà domenica 4 giugno 2023. Le 33 squadre sono state divise in tre gironi geografici (nord-ovest, nord-est e centro-sud). Ogni raggruppamento è composto da 11 formazioni.

Al termine della regular season (22 giornate ma ‘solo’ 20 partite per ciascuna compagine), la prima accederà ai play-off e l’ultima retrocederà direttamente in B.

Ai play-off (che sancirà l’unica promossa in Top10) parteciperà anche la migliore delle tre seconde. Le decime classificate di ciascun girone parteciperanno al triangolare dei play-out, che determinerà la quarta retrocessa.

Come prevedibile, il Livorno Rugby, ripescato dopo il secondo posto ottenuto nell’ultima stagione nel suo girone (il 2, quello del centro Italia) di serie B, è stato inserito nel raggruppamento 3, quello del centro-sud.

I biancoverdi, in tale girone, si ritroveranno insieme alla Lazio – l’unica squadra retrocessa dal Top10 nell’ultima annata -; la Primavera Roma – promossa dopo il primo posto nel girone 4 di B -; l’Avezzano – secondo nel girone 4 di B e ripescato insieme ai labronici – e ad altre sette squadre già protagoniste dello stesso girone 3 di A nell’ultima stagione:

Pesaro, Cavalieri Union Prato/Sesto, Perugia, Civitavecchia, Unione Capitolina Roma, Napoli Afragola e Amatori Catania.

Rispetto alla stagione scorsa non figurano più nel girone del centro-sud il Romagna (inserito nel girone 2, quello per il resto composto solo da realtà venete) e il Noceto (passato al girone 1, quello del nord-ovest, nel quale, oltre all’Alghero, troverà posto la Rugby Parma, che ha chiuso al primo posto il girone 2 di B 2021/22, con sole tre lunghezze sui labronici).

Il Livorno Rugby manca dalla serie A dalla stagione 2011/12: in quell’annata erano 24 le squadre al via. Erano divise in due gironi meritocratici. I labronici giocavano in A1. Chiusero la regular season all’ultimo posto e dopo i play-out (disputati contro l’Avezzano, quartultimo in A2) scesero in B.

Sia pur ottenuto con un ripescaggio, il ritorno in A – ottenuto dopo un torneo di altissimo livello, caratterizzato, nelle sue ultime 13 gare, da 13 vittorie tutte quante condite dal bonus-attacco – ha premiato il serio lavoro svolto da società e squadra.

