29 Luglio 2022

Livorno Rugby, ecco lo staff degli allenatori del settore propaganda

Livorno 29 luglio 2022

Non si perde tempo. Cinque giorni dopo la splendida notizia ufficializzata sabato 23 e relativa al ripescaggio della prima squadra in serie A (il secondo campionato domestico); il Livorno Rugby rende noto anche lo staff degli allenatori-educatori che guideranno nella nuova stagione le formazioni propaganda.

Un lavoro, quello affidato a tali tecnici, particolarmente delicato ed importante: come noto la stragrande maggioranza degli atleti nel roster della formazione senior è nato e cresciuto, a livello sportivo, proprio nel vivaio della storica società labronica delle Tre Rose.

Solo con una seria opera nel proprio settore giovanile e solo facendo crescere i bambini e i ragazzi con sani valori, con un vero attaccamento alla maglia e con la consapevolezza che quella casacca biancoverde ‘è una sorta di seconda pelle’, si possono centrare risultati di spessore. Nell’ultima annata, il Livorno Rugby ha ottenuto, con la prima squadra, il secondo posto nel campionato di B, girone 2 (77 punti su 90 disponibili in 18 giornate) e con gli under 17 la seconda piazza nel campionato nazionale di categoria (una sola sconfitta in tutta la stagione). Di tutto rispetto pure le ‘mete’ siglate dalle altre rappresentative.

Ecco il quadro degli allenatori-educatori biancoverdi delle compagini propaganda 2022/23.

Under 13 (atleti nati negli anni 2010 e 2011): Matteo Carrai, Piero Chiesa e Simone Baldi.

Under 11 (nati nel 2012 e 2013): Riccardo Fabbrini, Daniele Di Domenico, Andrea Scapaticci e Marco Esposito.

Under 9 (2014 e 2015): Rocco Montanaro, Daniele Aspromonti, William Piram e Diego Ianda.

Under 7 (2016 e 2017): Silvia Nocelli e Mariana Cimbala.

Under 5 (2018 e 2019): Matilde Campochiari, Diego Ianda e Nicola Martinucci.

