Livorno 10 marzo 2025 Livorno Rugby giovanile, i risultati delle partite dello scorso weekend

Under 6 e Prime Mete protagonisti al Gimona: tanto divertimento per tutti i giovanissimi atleti coinvolti

Dieci, in tutto, sono stati i giovanissimi atleti dell’Unicusano Livorno Rugby protagonisti, domenica 9 marzo, presso l’impianto ‘Gimona’ di piazza Ferrucci, nel raggruppamento/Festival riservato agli under 6 (i classe 2019) e alle Prime Mete (i classe 2020): l’evento è stato organizzato ed ospitato dalla ‘locale’ società degli Etruschi Livorno. Al via della riuscitissima kermesse, oltre agli Etruschi e oltre all’Unicusano, rappresentative anche dell’Elba, della LundaX Lions Amaranto, del Cecina e del Bellaria Pontedera. Tantissimo divertimento per tutti i bambini coinvolti nell’iniziativa: centrato in pieno l’obiettivo di far trascorrere a questi piccoli-grandi giocatori una domenica all’insegna del sorriso e dell’amicizia. Un clima idilliaco, nel quale sono stati simpaticamente coinvolti i numerosi adulti assiepati a bordo campo. Tre i biancoverdi under 6, guidati dall’allenatore-educatore Rocco Montanaro, presenti al ‘Gimona’: si tratta di Emilio Albano Garcia, Gabrio Cianci e Leonardo Camici. Sette i biancoverdi impegnati nella categoria delle Prime Mete, presentatisi al ‘Gimona’ sotto la guida dell’allenatrice-educatrice Martina Angioli: si tratta di Diego Danesi, Pietro Abramo De Gaetano, Giorgio Lazzeri, Francesco Pellegrini, Filippo Pitoscia, Tommaso Tellini e Samuele Sbolci.

Under 12 protagonista a Sesto Fiorentino

Domenica 9 Marzo, al ‘Querceto’ di Sesto Fiorentino, si è disputato l’ultimo concentramento toscano dell’intera stagione agonistica per gli under 12 dell’Unicusano Livorno Rugby: dietro l’angolo, per gli atleti biancoverdi classe 2013 e 2014, sono previsti, sui vari terreni da gioco, anche fuori dai confini regionali, numerosi tornei primaverili. A Sesto, in un clima accogliente, sotto la guida degli allenatori-educatori Piero Chiesa, Riccardo Fabbrini, Edoardo Giammattei e Federico Guidi, è scesa in campo (stavolta) una sola rappresentativa dell’Unicusano: rosa falcidiata da assenze per influenze e infortuni. I giocatori labronici protagonisti alle porte di Firenze: Marco Alessio, Matteo Balducci, Giulio Campora, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Samuele Fiordaliso, Giorgio Gambogi, Mattia Marini, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giorgio Serretti, Valentino Trevisan e Niccolò Zipoli. Oltre all’Unicusano ed oltre ad una squadra dei padroni di casa del Sesto, al via dell’evento due rappresentative del Valdarno. Le quattro compagini si sono affrontate l’un l’altra in partite da 12 minuti di gioco, divise in andata e ritorno. Indipendentemente dal ruolino (tre vittorie, un pareggio e due sconfitte), è stata una domenica all’insegna dello sport e di quella sana competizione necessaria per sperimentarsi e per crescere come singolo ma soprattutto come squadra che condivide un sogno e una visione comune.

Under 16 vittoriosa a Bologna

Splendida e larga vittoria dell’Unicusano Livorno Rugby under 16 sul campo dei pari età del Bologna, nell’undicesima giornata del campionato interregionale 1, il torneo che vede protagoniste le migliori otto squadre del centro Italia, o, per meglio dire, le migliori otto realtà della categoria della macro-area Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche. Grazie ad una prova ricca di sostanza, i biancoverdi allenati dal quartetto composto da Diego Rolla, Alessandro Saltapari, Francesco Franci e Marco Scutaro si sono imposti 5-34. Gli ospiti, che hanno siglato quattro mete, si sono assicurati il massimo della posta, i fatidici cinque punti frutto dell’affermazione arricchita dal bonus-attacco. Affermazione netta, fortemente voluta, mai in discussione. Top scorer dell’incontro, con 19 punti personali, il mediano di apertura e vicecapitano Romeo Celi, autore di una meta, di due piazzati e quattro trasformazioni. A bersaglio, tra gli ospiti, con una meta ciascuno, anche il seconda linea Jacopo Gambogi, il trequarti centro e capitano Giulio Lenzi e l’estremo Andrea Marsili. In questa categoria – che coinvolge atleti nati negli anni 2009 e 2010 – l’Unicusano svolge ruolo di tutor nei confronti dell’Elba. La crescita del gruppo biancoverde, nel corso della stagione, è stata evidente. Dopo aver colto, nella prima fase dell’annata, il terzo posto nella fase tosco-umbra ed aver così centrato l’accesso a questo girone èlite, l’Unicusano ha migliorato la qualità del proprio rugby. Il tutto a conferma dell’ottima opera svolta – e non certo da poco tempo – dallo stesso club delle Tre Rose nella cura del proprio floridissimo vivaio e della necessità, per puntare in alto, di confrontarsi sempre e comunque con compagini di prima fascia: a poco servono larghi successi da ottenere con squadre di secondo piano. A Bologna, l’Unicusano ha messo in mostra qualità importanti in tutti i settori e in tutti i reparti. Lo schieramento: Marsili; Aspromonti, Balduinotti, Lenzi Giu., Ferro; Celi R., Padella; Carrai F., Paolini, D’Ercole, Franci L., Gambogi; Gambicorti, Del Moro, Campora. Entrati anche: Frangioni, Scutaro Mat., Le Guevel, Saltapari Alb..

Successo dell’Unicusano Livorno under 18 nel campionato èlite di categoria

È stato un gran bel derby toscano, quello disputato sul glorioso prato del ‘Carlo Montano’, in questa seconda domenica del mese di marzo, dalle ottime realtà under 18 dell’Unicusano Livorno e dell’UR Firenze. Il confronto, di altissimi contenuti per la categoria, era valido per la giornata numero 14 del campionato èlite di categoria, girone 2 (il raggruppamento del centro-sud). I biancoverdi padroni di casa, con pieno merito, si sono imposti 24-14 (tre mete a due). I quattro punti conquistati (nessun punto per i gigliati) hanno permesso ai labronici di riaprire completamente i giochi nella lotta per la quinta piazza, l’ultima posizione utile per conservare il diritto di partecipare all’èlite, senza dover passare, all’inizio della nuova annata, dalle forche caudine dei barrage. A quattro turni dalla fine, Experience L’Aquila e Parma sono virtualmente sicure di chiudere ai primi due posti e dunque di accedere alla final-four tricolore. Si deciderà allo sprint, invece, la lotta per la quinta poltrona. Questa la classifica: L’Aquila 64 p., Parma 57, Cavalieri Prato/Sesto 46, Fiamme Oro Roma 44, UR Firenze 38, Colorno 37, Capitolina 36, Unicusano Livorno 35, Primavera Roma e Lazio 6. Domenica prossima l’Unicusano sarà di scena sul terreno ‘Renato Gamboni’, per render visita ai pari età delle Fiamme Oro Roma. In pillole la cronaca della sfida del ‘Montano’. Sono i fiorentini ad aprire le marcature con una meta trasformata: 0-7. I biancoverdi reagiscono prontamente e con due mete – la prima di Alessandri, trasformata da Isozio e la seconda tecnica – rovesciano la situazione: 14-7 all’intervallo. I livornesi continuano a premere sull’acceleratore anche nella prima parte della ripresa: il piazzato di Isozio e la meta di Marmeggi permettono di issarsi sul massimo vantaggio, 24-7. I gigliati accorciano poi le distanze, con una meta trasformata, ma non riescono a portare il disavanzo sotto la soglia del break e dunque escono dalla sfida a mani vuote (24-14 il risultato conclusivo). Soddisfatti della prova fornita dalla squadra labronica appaiono l’head coch Luca Isozio e i suoi collaboratori, il vice-allenatore Simone Baldi, il preparatore atletico Francesca Argelassi e il fisioterapista Antonio Sambaldi. Lo schieramento dell’Unicusano in questa gara, che può rappresentare una sorta di spartiacque stagionale: Cannone; Lottini, Taratufolo, Bianchi, Casini; Isozio, D’Ammando; Mannucci, Caratori Tontini, Marmeggi; Gradassi, Bargagna; Marianelli, Pirrone, Alessandri. Inizialmente in panchina: Prex, Andreotti, Giusti, Borgiotti, Quartararo e Orlandi.