Livorno Rugby: gli impegni nel fine settimana di tutte le rappresentative

Rugby

26 ottobre 2019

Livorno 26 ottobre 2019 – Tirano il fiato, rispettivamente dopo tre e due partite, le (ambiziose) rappresentative del Livorno Rugby 18 e under 16. In questo ultimo fine settimana del mese di ottobre, riposo anche per le formazioni biancoverdi under 12 e under 6. L’under 14, alle 16 di sabato, renderà visita al Golfo Scarlino. La squadra under 10 ‘1’ sarà di scena, alle 10,30 di domenica, a Pontedera, la formazione under 10 ‘2’, sempre alle 10,30 di domenica, ospiterà sul ‘Maneo’ un raggruppamento con, al via, sei squadre provenienti da ogni angolo della Toscana. Le formazioni ‘1’ e ‘2’ degli under 8 saranno protagoniste, domenica alle 10,30, sul (nuovo) terreno sintetico del Florentia. Poi, nel pomeriggio di domenica, tutti pronti a incrociare le dita per la prima squadra biancoverde, che alle 14,30, nel quadro della seconda giornata del campionato di B, girone 2, sarà di scena, nella ‘Cittadella del rugby’, a Parma, contro il Valorugby Emilia cadetto. Per i ragazzi di Ceccherini, provenienti dal brillante esordio casalingo con l’Imola, si tratta del primo impegno esterno dell’annata.