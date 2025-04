Home

8 Aprile 2025

Livorno 8 aprile 2025 Livorno Rugby, gli under 6, 8, 10 e 12 al torneo Città del Tricolore di Reggio Emilia

La dodicesima edizione del prestigioso torneo ‘Città del Tricolore’, riservato a reatà propaganda e svoltosi domenica 6 aprile a Reggio Emilia, ha visto la partecipazione di due rappresentative under 12 dell’Unicusano Livorno Rugby, dirette dagli allenatori-educatori Piero Chiesa, Riccardo Fabbrini, Edoardo Giammattei e Federico Guidi. Partite di sette minuti divise in due tempi nel primo girone di qualificazione e poi tempo unico nelle semifinali per il piazzamento in classifica. Valide le realtà – 13 i sodalizi – provenienti da varie regioni del Nord e Centro Italia presenti all’importante kermesse. Vittorie e sconfitte si sono susseguite nelle cinque partite disputate dai biancoverdi, determinando, per le due squadre, il settimo ed il nono posto nella classifica generale. Ammirevole è stato l’impegno e ammirevole è stata la grinta messa in ogni partita. I labronici hanno creduto nei propri – notevoli – mezzi, a dimostrazione di un potenziale in crescita. E come sempre, apprezzato e grande è stato il sostegno da parte dei genitori assiepati a bordo campo. Gli atleti under 12 biancoverdi (nati nel 2013 e 2014 ) protagonisti in terra romagnola: Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, Diego Borrelli, Giulio Campora, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Alberto Cenci, Samuele Fiordaliso, Pietro Ferrucci, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Antimo Tramontano, Valentino Trevisan, Giuseppe Sampietro, Elio Scorza, Giorgio Serretti, Nicola Vincenti e Niccolò Zipoli.

Al di là del buon piazzamento (l’undicesimo posto conclusivo) e del buon ruolino di marcia (tre vittorie e tre sconfitte), sono state, per gli under 10 dell’Unicusano Livorno Rugby, memorabili le emozioni vissute in questa prima domenica del mese di aprile a Reggio Emilia, nel prestigioso ‘Torneo Città del Tricolore’, giunto alla sua dodicesima edizione. Davvero bello il contesto, in una giornata – caratterizzata dal sole primaverile nella mattinata e dal freddo nel pomeriggio – particolarmente intensa. I biancoverdi sono in costante crescita ed hanno ricevuto l’appoggio del tifo dei propri cari. Questi gli atleti labronici, classe 2015 e 2016, grandi protagonisti in terra reggiana: Marco Benedetti, Leonardo Ceccarini, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Marco Finamore, Giulio Lombardi, Sebastiano Perossini, Leonardo Silvestri, Marco Sula, Giacomo Zanni. Soddisfattissimi delle risposte giunte anche in questo torneo appaiono gli instancabili allenatori-educatori Federica Muzi, Daniele Aspromonti, Rocco Montanaro e Luigi Freschi. Quindici le formazioni al via, tra le migliori in ambito nazionale. Rappresentative provenienti dalla Toscana, dal Lazio, dalla Lombardia, dal Veneto e naturalmente dall’Emilia. Nel corso del riuscitissimo evento, i biancoverdi hanno affrontato due volte i cremonesi del Casalmaggiore, ed una il Rugby Milano, il Parma ‘2’, la Capitolina Roma e i trevigiani del Casale. Belle queste esperienze. Belle queste partite disputate al cospetto di compagini di altre regioni.

Allo stadio ‘Mirabello’ di Reggio Emilia gli under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nella dodicesima edizione del prestigioso Torneo Città del Tricolore. Un evento che ha coinvolto, nelle varie categorie propaganda – under 6, 8, 10 e 12 – oltre 700 mini rugbisti. Una splendida festa della palla ovale, con al via realtà di Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio e Toscana. La società labronica ha partecipato all’importante evento in tutte e quattro le categorie. Questi gli atleti under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby, scesi sul terreno reggiano: Edoardo Berti Maffei, Enea Borrelli, Pietro Grossi, Marco Antonio Iaffaldano, Andrea Manzitto Bellini, Tommaso Mariotti, Achille Netti, Leonardo Rosa, Eva Tellini. Giornata di sole e tanto divertimento ed impegno da parte della squadra, che è andata in crescendo. Nella parte conclusiva della kermesse, nel triangolare con il palio il nono posto, gli under 8 biancoverdi hanno superato 6-3 (ogni meta un punto) il Seregno e hanno pareggiato 4-4 con il Formigine. Risultati sufficienti per garantirsi la nona piazza. Ben più del piazzamento conclusivo, la soddisfazione è relativa ai costanti miglioramenti e al modo con cui questi bambini hanno affrontato l’impegno. Splendidi i sorrisi di tutti quanti.

Al pari dei compagni biancoverdi più grandicelli – leggi gli under 12, 10 e 8 -, anche gli under 6 dell’Unicusano Livorno Rugby hanno partecipato, in questa domenica di inizio aprile, al prestigiosissimo torneo ‘Città del Tricolore’, svoltosi a Reggio Emilia. In particolare, per gli under 6 e per gli under 8 la manifestazione si è svolta allo stadio ‘Mirabello’. Quattro gli atleti under 6 dell’Unicusano al via dell’evento che – manco a dirlo – non prevedeva una vera classifica: tutti quanti hanno vinto. I nomi dei ‘fantastici quattro’, classe 2019, grandi protagonisti della kermesse andata in scena in terra emiliana: Giulio Tozzi, Emilio Albano Garcia, Thomas Iorio, Lorenzo Porziani. Soddisfattissimi delle risposte giunte a Reggio Emilia appaiono Rocco Montanaro e Mirko Saviozzi, gli allenatori-educatori di questa ‘specialissima’ rappresentativa del club delle Tre Rose. Tanti i sorrisi esibiti nel corso della manifestazione, nella quale, questi giovanissimi atleti si sono confrontati con coetanei di altre regioni. L’aspetto più importante per tutti quanti è stato quello del divertimento. Una domenica per tutti – genitori compresi – memorabile.

