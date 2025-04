Home

Livorno Rugby in grande forma: prima squadra a Firenze, giovani in azzurro

22 Aprile 2025

Livorno 22 aprile 2025 Livorno Rugby in grande forma: prima squadra a Firenze, giovani in azzurro

Domenica 27 aprile alle 15:30, nel quadro del 18° ed ultimo turno della regular season del campionato di A, girone 4 – di fatto il girone territoriale del centro-sud di A2 -, si giocherà il derby toscano tra l’UR Firenze e l’Unicusano Livorno Rugby.

I biancoverdi, provenienti da ben 16 vittorie (un filotto record che ha fruttato ben 78 punti), sono sicuri del primo posto conclusivo del proprio raggruppamento e dunque dell’accesso ai playoff, al via, con la gara unica valida per i quarti di finale, domenica 4 maggio.

In tale incrocio, le squadre provenienti dai gironi territoriali giocheranno sul campo amico.

I labronici faranno di tutto per espugnare il terreno dei gigliati, ma in ogni caso anche strappando un solo punto – sarà festeggiato a gara in corso con il ‘bonus-attacco’? – sarebbero matematicamente sicuri di risultare la miglior prima dei tre gironi territoriali di A e dunque di affrontare il 4 maggio il Verona, a sua volta certo di chiudere il girone nazionale di A (di fatto l’A1) al quarto posto.

I playoff vedranno protagoniste sette squadre e metteranno in palio un biglietto per la promozione in A Elite. Tra le tre squadre provenienti dai gironi territoriali, solo una – quella che sarà eliminata prima nei playoff o, eventualmente, risulterà la perdente degli spareggi post-playoff -, resterà in A2.

Le altre due saliranno di categoria (o entrambe in A1 o una in A Elite e l’altra in A1).

QUARTETTO AZZURRO.

Ben quattro validissimi giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby classe 2007 sono stati schierati titolari dall’allenatore Paolo Grassi (livornese e protagonista in terza linea con la maglia biancoverde a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000) nell’Italia under 18 contro i pari età del Galles, nell’ultima partita dell’Italia under 18 al Festival Sei Nazioni Maschile.

Si tratta del mediano di mischia Edoardo D’Ammando, del pilone destro Leonardo Tosi, del tallonatore Jacopo De Rossi e del pilone sinistro Patricio Augusto Alessandri. L’incontro in questione si è giocato a Vichy, in Francia, e si è chiuso con il successo dei gallesi 41-39.

Gara combattuta e ricca di emozioni. Di spessore la prova fornita dai quattro atleti labronici. Da sottolineare nuovamente come tutta la prima linea sia stata composta, nella prima parte della sfida, da atleti biancoverdi; per De Rossi pure la soddisfazione di una meta realizzata al 10’ in azione di touche.

QUINTETTO REGIONALE.

Il quintetto dell’Unicusano Livorno Rugby composto da Giovanni Campora, Romeo Celi, Jacopo Gambogi, Giulio Lenzi e Andrea Marsili – tutti ragazzi classe 2009, cioè al secondo anno in categoria – si è ritagliato un ruolo da protagonista nella selezione della Toscana under 16, in occasione dell’evento svoltosi ad Arezzo: una manifestazione che ha coinvolto i migliori atleti del centro Italia.

In particolare sul terreno della via dell’Acropoli – il quartier generale del Vasari -, si sono dati appuntamento due selezioni della Toscana, due del Lazio, una dell’Abruzzo ed una delle Marche.

La squadra toscana con i cinque atleti biancoverdi titolari si è imposta su una formazione del Lazio 33-14 ed una dell’Abruzzo 56-7. Per Campora, Celi, Gambogi, Lenzi e Marsili, il favoloso percorso da vere promesse del rugby continua con il progetto di alta formazione federale A.S.A..

