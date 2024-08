Livorno Rugby in lutto, il 17enne Diego Norfini non ce l’ha fatta

Home

13 Agosto 2024

Livorno è in lutto per la tragica scomparsa di Diego Norfini,

Diego Norfini, il pilone del 2007 dell’Unicusano Livorno Rugby under 18, non ce l’ha fatta. Il diciassettenne, tra lo strazio dei genitori, del fratello, dei familiari e di tutti i suoi numerosi amici e compagni di squadra biancoverdi, ci ha lasciati in questo martedì, per le conseguenze del terribile incidente stradale, avvenuto una settimana fa. All’alba dello scorso martedì 6 agosto, l’atleta è stato trovato, in via dell’Ardenza, incosciente a terra accanto al proprio scooter.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il giovane immobile, sulla strada. Diego non è mai uscito dal coma: i disperati tentativi di salvargli la vita non sono purtroppo bastati.

La società del Livorno Rugby, con tutti i suoi tesserati, si stringe intorno al dolore dei familiari. Difficile, in un momento così tragico, esprimere a parole i sentimenti di chi ha avuto la fortuna di conoscere e frequentare Diego, per tutti, nell’ambiente della palla ovale, semplicemente ‘Cicce’. Le esequie sono previste nella giornata di giovedì 15, alle 15:15, presso la cappella della camera mortuaria dell’Ospedale di Livorno.