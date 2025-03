Livorno rugby, le partite degli under giocate il 23 marzo

Home

25 Marzo 2025

Under 18 Livorno Rugby vince ancora

Alla vigilia di una pausa agonistica lunga ben cinque settimane – il prossimo impegno è in agenda domenica 27 aprile sul campo della Primavera Roma -, l’Unicusano Livorno Rugby under 18 ha centrato, nella sedicesima e terz’ultima fatica del girone 2 – il raggruppamento del centro-sud – del campionato èlite di categoria, un’affermazione casalinga netta e preziosissima. I ragazzi guidati da Luca Isozio (l’head coach, come sempre coadiuvato dal vice-allenatore Simone Baldi, dal preparatore atletico Francesca Argelassi e dal fisioterapista Antonio Sambaldi) si sono imposti sui pari età del Colorno 47-21 (7 mete a 3). I labronici, già in vantaggio 33-7 all’intervallo, si sono agevolmente assicurati anche il bonus-attacco. I cinque punti ottenuti consentono di affiancare in quinta posizione in classifica le Fiamme Oro Roma. La quinta piazza conclusiva è sufficiente per garantirsi la permanenza nel torneo èlite, senza passare all’inizio della prossima stagione dalle forche caudine dei barrage. Tutti gli avversari meritano il massimo rispetto e non vanno sottovalutati, ma oggettivamente l’Unicusano ha i mezzi, nelle restanti due gare (con le romane Primavera e Lazio) per ottenere un buon bottino di punti e dunque restare nel gotha del rugby giovanile italiano. La situazione in graduatoria: Experience L’Aquila 74 p.; Parma 67; UR Firenze 48; Cavalieri Prato/Sesto* 46; Unicusano Livorno e Fiamme Oro Roma 44; Capitolina Roma* 41; Colorno 37; Lazio e Primavera Roma 6. *Cavalieri e Capitolina figurano con una partita in meno. Lo schieramento labronico contro il Colorno: Isozio; Lottini, Taratufolo, Bianchi, Casini; Celi, D’Ammando; Mannucci, Caratori Tontini, Marmeggi; Gradassi, Marianelli; Tosi, De Rossi, Alessandri. Entrati anche: Pirrone, Prex, Andreotti, Cannone, Borgiotti, Orlandi. Eccellente la prima parte di gara dei biancoverdi: le meta delle terze linee Caratori Tontini e Marmeggi e le due mete del tallonatore De Rossi, condite da tre trasformazioni del mediano di apertura Celi, permettono ben presto di issarsi sul 26-0 e di mettere in ghiaccio il bonus-offensivo. Nella seconda parte della prima frazione, quinta marcatura pesante per i biancoverdi (a bersaglio il pilone Tosi; ancora trasformazione di Celi) e primi punti (meta trasformata) per gli emiliani ospiti: 33-7 al giro di boa di un match saldamente in mano ai locali. I labronici continuano a spingere sull’acceleratore anche nella prima parte della ripresa; altra meta di Tontini Caratori e meta del seconda linea Gradassi, con l’aggiunta delle due trasformazioni di Celi: sul 47-7 l’Unicusano tocca il massimo divario. Il Colorno reagisce: i parmensi con due mete trasformate, accorciano le distanze, per il 47-21 conclusivo. Per l’Unicusano Livorno un successo convincente, a conferma delle ottime doti di un gruppo nel quale non mancano giocatori nel giro delle nazionali giovanili.

Domenica 23 Marzo si è svolto il tredicesimo Memorial Paolo Quintavalla, nella città di Colorno.

L’Unicusano Livorno Rugby under 12, diretto dagli allenatori-educatori Piero Chiesa, Riccardo Fabbrini, Edoardo Giammattei e Federico Guidi si è presentato con due formazioni: la squadra verde e la squadra biancoverde. Le due compagini labroniche hanno affrontato validissime realtà della categoria provenienti da varie regioni del Nord e del Centro Italia. In totale 20 le squadre al via. Evento riuscito e grande tifo a bordo campo. Il torneo ha previsto una prima fase divisa in quattro gironi con partite da 12 minuti. La compagine dell’Unicusano verde ha giocato sul campo sintetico scontrandosi con Reno Bologna, le Viole Parma, Viadana e Parco Sempione. I biancoverdi hanno, invece, affrontato in un campo fangoso, i Lyons Piacenza, il Valorugby Emilia, il Cernusco e i padroni di casa del Colorno. Impegno e grinta ammirabile da parte di tutti i 24 atleti livornesi scesi in campo. Questa la rosa a disposizione: Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, Diego Borrelli, Giulio Campora, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Alberto Cenci, Pietro Ferrucci, Samuele Fiordaliso, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Mattia Marini, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giuseppe Sampietro, Elio Scorza, Giorgio Serretti, Antimo Tramontano, Valentino Trevisan, Nicola Vincenti e Niccolò Zipoli. Un bilancio decisamente positivo per questi giovani atleti, classe 2013 e 2014, in continua crescita, partiti col piede giusto. Nella clssifica finale, i ‘verdi’ figurano al settimo posto e i biancoverdi al terzo. Indipendentemente dai risultati raggiunti, davvero buona l’opera in difesa, belli i passaggi e di qualità il sostegno da parte di tutti i componenti delle due formazioni livornesi.

Splendida l’esperienza vissuta dagli under 10 dell’Unicusano Livorno Rugby a Colorno, in occasione della tredicesima edizione del Memorial Quintavalla. Una splendida esperienza sia per i giocatori (si tratta di giovanissime promesse nate negli anni 2015 e 2016), sia per le loro famiglie. L’evento, che per la categoria degli under 10 ha coinvolto 11 società di quattro regioni (Toscana, Emilia, Lombardia e Liguria), si è svolto in questa quarta domenica del mese di marzo ed ha rappresentato il primo torneo nazionale della stagione. Una giornata intensa, di confronto con realtà nuove. Una positivissima esperienza di crescita e di aggregazione. A far cornice, in una domenica nel quale ad emergere è stato il sano divertimento, tanto fango. I giocatori biancoverdi grandi protagonisti in terra emiliana: Marco Benedetti, Emanuele Maria Castiglione, Jacopo De Raffaele, Marco Finamore, Gregorio La Terza, Emanuele Lazzarini, Giulio Lombardi, Sebastiano Perossini, Leonardo Silvestri, Giacomo Zanni. Soddisfattissimi delle risposte giunte alle porte di Parma si sono mostrati gli instancabili allenatori-educatori degli under 10 labronici Daniele Aspromonti, Federica Muzi, Rocco Montanaro e Luigi Freschi. Al via del riuscitissimo torneo, oltre a biancoverdi, anche Colorno, Le Viole Parma, Bellaria Pontedera, Rovato, Cecina, Valorugby Emilia, Cremona, Pro Recco, Rugby Parma e Reno Bologna.

Decisamente positivo, e non solo per il terzo posto conquistato nella graduatoria generale, il bilancio della rappresentativa dell’Unicusano under 8 nel primo torneo primaverile della propria stagione. Nella tredicesima edizione del Memorial Quintavalla, disputato domenica 23 marzo a Colorno, i giovanissimi biancoverdi hanno messo in mostra ottime qualità. Un trofeo all’insegna del puro divertimento. Terreno emiliano piuttosto pesante, dopo la pioggia copiosa dei giorni precedenti. Prime gare cominciate alle 9:30. Cielo nuvoloso e, nella parte conclusiva dell’evento, pioggerella fine. Nella categoria – riservata a bambini nati negli anni 2017 e 2018 -, al via dodici squadre, in rappresentanza di quattro regioni (Emilia, Toscana, Liguria e Lombardia). Biancoverdi inseriti nel girone C, con Parma, Reno Bologna e Cecina 2. Tre i successi per la formazione guidata dall’allenatore-educatore Stefano Marini in tale raggruppamento. Nella seconda parte del riusitissimo trofeo, per l’Unicusano, sconfitta di misura con il Cecina 1 e successo sul Cecina 2. Gli atleti biancoverdi grandi protagonisti alle porte di Parma: Zeno Battagello, Niccolò Benetti, Enea Borrelli, Dario Giuliano, Pietro Grossi, Andrea Manzitto Bellini, Tommaso Mariotti, Lorenzo Pierini, Tommaso Sbolci, Leonardo Rosa, Eva Tellini, Edoardo Tosi. Il commento di Stefano Marini: “Ottima la prestazione di tutta la squadra, che è stata molto compatta e molto solida in difesa. Siamo più che soddisfatti, considerando che dopo i vari raggruppamenti-Festival effettuati su vari campi della Toscana, eravamo al primo appuntamento con un torneo interregionale”.

Non è mancata per i bambini dell’under 6 dell’Unicusano Livorno Rugby una grande emozione nello scendere in campo per il primo torneo stagionale. La prima domenica della primavera è coincisa per i giovanissimi atleti guidati dagli allenatori-educatori Rocco Montanaro e Mirko Saviozzi con la disputa, a Colorno, del Memorial Quintavalla, giunto alla sua tredicesima edizione. Il prestigioso trofeo ha coinvolto centinaia e centinaia di atleti delle varie categorie propaganda. Presenti, in terra emiliana, a rappresentare la grande famiglia biancoverde, anche le formazioni under 12, under 10 e under 8. Superfluo sottolineare come a livello under 6, si sia giocato senza una vera classifica generale. Splendidi i confronti effettuati con squadre di altre regioni. Nelle scorse settimane e comunque prima del torneo svoltosi alle porte di Parma, gli under 6 livornesi si erano limitati a giocare raggruppamenti/Festival in varie località della Toscana, in eventi organizzati dal Comitato Regionale della FIR. I giovanissimi biancoverdi grandi protagonisti a Colorno: Emilio Albano Garcia, Giulio Tozzi, Lorenzo Porziani, Edoardo Fucci, Amir Francesco Rezgui.