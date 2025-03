Home

4 Marzo 2025

Livorno Rugby, le partite dei govani

Livorno 4 marzo 2025

Unicusano Livorno under 8 protagonista al Castellani di Cecina

Il mese di marzo, per gli under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby, è iniziato in modo splendido. I giovanissimi biancoverdi – classe 2017 e 2018 – hanno partecipato, nella mattinata di questa domenica, al raggruppamento – o concentramento che dir si voglia – dell’‘Aldo Castellani’ di Cecina.

Grazie all’ampia rosa a disposizione, gli allenatori-educatori Stefano Marini e Antonio Papucci hanno potuto presentare ben tre squadre. Al via dell’evento anche due formazioni dei padroni di casa del Cecina e due del Gispi Prato.

Belle le partite giocate tra le sette compagini. Il tutto sotto un cielo nuvoloso, su un rettangolo di gioco sferzato da un vento freddo. Tanto divertimento e tanti sorrisi per tutti quanti. Significative le parole degli stessi Marini e Papucci.

“Una bella giornata di rugby – il commento dei due allenatori-educatori –; i bambini si sono molto impegnati, e messi alla prova con azioni e elementi tecnici più complicati. Quello di cui siamo contenti è che sta cementandosi un ottimo spirito di squadra e siamo molto fiduciosi per la ormai imminente stagione dei tornei”.

L’elenco degli atleti under 8 biancoverdi protagonisti al ‘Castellani’:

Augusto Barducci Marini, Giulio Battagello, Zeno Battagello, Niccolò Benetti, Edoardo Berti Maffei, Lorenzo Cheli, Leonardo Ciaramella, Dario Giuliano; Pietro Grossi, Marco Antonio Iaffaldano, Andrea Manzitto Bellini, Tommaso Mariotti, Mattia Marradi, Lorenzo Pierini; Gianmarco Pontrelli, Leonardo Rosa, Alberto Squarcini, Giorgio Squarcini, Eva Tellini, Edoardo Tosi.

Livorno Rugby under 10 protagonista a Pontedera

Tanto freddo e un forte vento hanno fatto da contorno al raggruppamento under 10 svoltosi nella mattinata di questa prima domenica del mese di marzo sul campo del Bellaria Pontedera.

Condizioni climatiche che non hanno certo scoraggiato gli atleti dell’Unicusano Livorno Rugby; i biancoverdi guidati dagli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Federica Muzi, Rocco Montanaro e Luigi Freschi hanno affrontato l’impegno – e non è una novità… – con il giusto spirito e con il giusto slancio.

Indipendentemente dal ruolino di marcia delle varie gare disputate, è emersa tanta voglia di sperimentarsi.

Notevole il sostegno sul rettangolo di gioco da parte degli allenatori e la collaborazione di atleti delle categoria under maggiori a supporto dei loro amici più piccoli.

La società delle Tre Rose sta investendo notevoli energie su tutto il settore propaganda ed anche su questi atleti under 10 (cioè nati negli anni 2015 e 2016). Si respira tanta fiducia ed un clima sereno da parte dei genitori.

Al via dell’evento di Pontedera, oltre all’Unicusano ed oltre ai padroni di casa del Bellaria, anche una mista Grosseto/Scintilla Pisa, una mista Lucca/Apuani/Rosignano ed una formazione del Florentia. Tanti gli incontri giocati tra le cinque rappresentative.

Questo l’elenco dei biancoverdi grandi protagonisti nella città della Piaggio:

Marco Benedetti, Emanuele Maria Castiglione, Leonardo Ceccarini, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Gregorio La Terza, Giulio Lombardi, Sebastiano Perossini, Leonardo Perrina, Marko Sula.

