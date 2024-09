Home

Livorno Rugby: Mannelli e Del Bono tornano in biancoverde

1 Settembre 2024

Livorno 1 settembre 2024 – Livorno Rugby: Mannelli e Del Bono tornano in biancoverde

I validissimi classe 2000 Edoardo Mannelli (terza linea ala) e Rocco Del Bono (mediano di apertura/estremo) sono tornati a casa: sono tornati in forza all’Unicusano Livorno Rugby.

Sono tornati nel club che li ha visti (sportivamente parlando) nascere e crescere.

Entrambi, qualche anno fa (stagione 2014/15), all’alba delle loro carriere; hanno fornito un importante contributo alla causa biancoverde, nel raggiungimento del secondo posto nazionale del campionato under 16; in quell’impresa che ha meritato un intero capitolo nel libro ‘Biancoverdi in meta. La storia del Livorno Rugby 1931’

Già all’epoca – al loro primo anno nella categoria – i due atleti (dalle caratteristiche tecniche differenti, ma accomunati da un grande talento) si sono meritati le attenzioni dei tecnici federali.

I due rugbisti livornesi hanno poi mantenuto le promesse: brillanti i loro percorsi sportivi (anche se per Del Bono non sono mancati gravi infortuni che lo hanno costretto a lungo ai box).

Mannelli – figlio d’arte: suo padre Maurizio ha militato, in A nella prima squadra biancoverde – dopo le esperienze al primo anno con il Livorno Rugby under 16. Dopo le annate trascorse con le maglie del Granducato Livorno e dei Medicei Firenze; è stato protagonista nel massimo campionato domestico sia nella stagione 2021/22, con il Colorno, sia nell’annata scorsa, con i Lyons Piacenza.

Dopo il quasi scudetto under 16 del 2015, è tornato, nella seconda parte della stagione 2022/23, in forza all’Unicusano Livorno Rugby.

Il suo esordio nella prima squadra labronica (serie A, girone 3) si è registrato l’11 dicembre 2022, in occasione del derby toscano disputato in casa contro i Cavalieri Prato/Sesto. Notevole il suo apporto alla formazione biancoverde (e non solo per le nove mete realizzate), in un’annata andata in crescendo e chiusa in quinta posizione.

Una stagione nella quale ha pure festeggiato convocazioni nella nazionale seven.

Eccellente – e caratterizzata da numerose chiamate nelle rappresentative nazionali – la carriera di Rocco Del Bono; mediano di apertura e più in generale utility back, protagonista, dopo il quasi scudetto biancoverde del 2015, anche nelle fila giovanili del Granducato Livorno e dei Medicei Firenze (con la realtà gigliata cadetta si è messo in luce pure nel campionato di A).

Nel 2020 è passato al Colorno, ma a causa di un intervento chirurgico alla spalla, il suo esordio in TOP10 si è materializzo solo il 24 aprile 2021, contro la Lazio. Ha giocato, nel massimo campionato domestico pure nel Calvisano e nei Lyons Piacenza.

Del Bono deve ancora debuttare nella prima squadra labronica:

lo farà proprio contro una formazione di A Elite, in occasione del barrage di Coppa Italia in programma sabato 21 settembre (drop d’inizio alle 15. 30) in casa con il Valorugby. Il campionato di A (girone 4; di fatto il girone del centro-sud di A2) per i biancoverdi allenati da Riccardo Squarcini scatterà il 13 ottobre, con il big match esterno contro la Roma Olimpic.

