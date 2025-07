Home

Livorno Rugby premiato in Comune, coppa e pergamena per la promozione in Serie A1

29 Luglio 2025

Livorno 29 luglio 2025



Oggi pomeriggio, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, l’amministrazione ha reso omaggio all’Unicusano Livorno Rugby per lo storico ritorno in Serie A1.

Alle ore 18.30 il sindaco Luca Salvetti ha consegnato una pergamena e una coppa celebrativa alla squadra, accompagnato dal presidente provinciale del CONI Giovanni Giannone, dai dirigenti del club e da tutti i giocatori protagonisti della splendida cavalcata sportiva.

L’occasione è stata anche un momento per rivivere i successi della stagione appena conclusa: l’Unicusano Livorno ha dominato il Girone Sud della Serie A, conquistando ben 82 punti su 90 disponibili, con 17 vittorie e una sola sconfitta. Un ruolino di marcia che ha convinto il Consiglio Federale della FIR a premiare i biancoverdi con il ripescaggio, resosi possibile dopo la rinuncia di due club storici e in virtù della volontà di valorizzare sul campo la miglior formazione non promossa.

Durante la cerimonia, il sindaco ha espresso orgoglio e gratitudine a nome di tutta la città, sottolineando il valore dello sport come veicolo di identità, determinazione e impegno collettivo. “Un traguardo meritato che dà lustro a Livorno e al suo spirito sportivo”, ha detto Salvetti, applaudito dai presenti.

L’Unicusano Livorno Rugby sarà ora tra le dieci squadre che parteciperanno al prossimo campionato nazionale di Serie A1, al via il 19 ottobre. La promozione rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche una promessa di entusiasmo e passione per la nuova stagione che si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

