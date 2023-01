Home

23 Gennaio 2023

Livorno Rugby-Primavera Roma 20-25

LIVORNO 23 gennaio 2023

L’Unicusano Livorno Rugby, con il cosiddetto ‘bonus difesa’, muove la classifica, sale a quota 13 in graduatoria, acciuffa all’ottavo posto il Perugia (che in questa ultima giornata di andata ha osservato un turno di riposo), ma alla fine è maggiore l’amarezza per una sconfitta evitabile rispetto alla soddisfazione per il passettino in avanti. In casa contro la Primavera Roma, i biancoverdi hanno perso 20-25, con tre mete per parte.

Solo piccoli episodi hanno consentito alla (valida) formazione capitolina di imporsi. Forse il pareggio – un risultato che nella palla ovale si registra raramente – avrebbe rispecchiato con più fedeltà l’andamento di una gara viaggiata sui binari dell’equilibrio, con margini minimi dall’una e dall’altra parte. Un match di fatto deciso negli ultimissimi minuti.

La squadra di coach Zaccagna allunga il passo sull’ultima in classifica (il Napoli/Afragola, che ha chiuso la prima parte della stagione senza alcun successo), mentre vede ridursi a cinque le lunghezze il margine di vantaggio sulla penultima posizione, occupata dal Villa Pamphili.

Questo il quadro completo dell’11° ed ultima giornata del girone d’andata del raggruppamento 3 di serie A (tra parentesi i punti validi per la classifica):

Lazio – Napoli/Afragola 40-3 (5-0); Pesaro – Civitavecchia 25-17 (4-0); Unicusano Livorno Rugby – Primavera Roma 20-25 (1-4); Cavalieri Prato/Sesto – Capitolina Roma 26-17 (4-0); Villa Pamphili Roma – Avezzano 24-28 (2-5); riposo: Perugia.

La nuova classifica (tutte le squadre hanno all’attivo 10 partite): Lazio 50; Cavalieri 42; Capitolina 40; Avezzano 34; Pesaro 30; Primavera 25; Civitavecchia 17; Perugia e Unicusano Livorno 13; Villa Pamphili 7; Napoli/Afragola 5 Domenica prossima l’Unicusano Livorno Rugby ospiterà il Civitavecchia.

A conti fatti, sul ‘Montano’ sferzato da un freddo vento, la Primavera è stata premiata solo dalla sua miglior percentuale di realizzazione nei calci da fermo.

Ben cinque i cartellini gialli estratti dal direttore di gara Marrazzo nel corso di una gara nella quale l’Unicusano Livorno Rugby si è espressa su buoni livelli.

Da valutare le condizioni di Basha, uscito malconcio nel finale. Partenza lanciata dei biancoverdi, che al 4’ aprono le danze con la meta del giovane trequarti ala Ferraroni, che scappa via sull’out sinistro, supera, con un astuto calcetto, l’estremo avversario Alessi in velocità e va a schiacciare in posizione leggermente decentrata sulla sinistra.

Nella successiva trasformazione, l’estremo Saleme colpisce il palo e quindi non riesce ad arrotondare il punteggio. Un episodio che peserà nell’arco dell’intera sfida. Tre minuti dopo Ferraroni si merita il cartellino giallo per un placcaggio alto e lascia momentaneamente in quattordici la sua squadra.

La Primavera Roma ne approfitta e ribalta la situazione, con un piazzato del centro e cecchino Marocchi e con la meta dell’ala Di Giacomo, che sfrutta una disattenzione della retroguardia dei locali.

I biancoverdi, sotto 5-8, riordinano le idee e, dopo un’azione caparbia e insistita, segnano la loro seconda meta con il valido flanker Mannelli, abile a schiacciare l’ovale quasi in mezzo ai pali. E stavolta Saleme trasforma: 12-8. Alla mezzora Martelletti sigla la seconda meta dei romani, con Marocchi che trasforma, per il 12-15. Quattro minuti dopo risponde Leonardo Cristiglio, il centro bravissimo a trovare il pertugio giusto sull’out destro per la meta del 17-15. Prima dell’intervallo, cartellini gialli comminati a Bufalini (pilone Unicusano) e Duca (seconda linea Primavera). Nella ripresa, al 63’, Rolla (utilizzato all’apertura e nel finale passato ad operare come estremo) segna il piazzato del 20-15. Passano solo due minuti e giunge il (definitivo) sorpasso dei romani, con la meta in velocità dell’estremo Alessi, trasformata, dall’angolo destro, da Marocchi: 20-22. Rolla sfiora il palo sul piazzato (74’), che avrebbe dato il vantaggio ai padroni di casa. I livornesi finiscono il match in quattordici (giallo per Aranda al 77’). Preciso, ancora una volta, si dimostra, dalla piazzola, Marocchi, che al 78’ fissa con un nuovo penalty il finale sul 20-25. Inutili, per i biancoverdi, gli sforzi degli ultimissimi secondi, tesi a trovare la meta che avrebbe consegnato il bonus-attacco e, soprattutto, avrebbe permesso di evitare la sconfitta. Ci si deve accontentare del punto strappato in virtù del passivo inferiore alle otto lunghezze. Ora voltiamo pagina: domenica prossima arriva al ‘Montano’ il Civitavecchia. Un match delicato in ottica salvezza.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – PRIMAVERA ROMA 20-25

UNICUSANO LIVORNO RUGBY:

Saleme (27’ st Bartolomucci); Ferraroni, Nanni, Cristiglio L. (27’ st Martinucci), Citi; Rolla, Tomaselli J.; Basha (28’ st Aranda), Mannelli (dal 3’ st al 9’ st Andreotti), Baldi (3’ st Scrocco); Gragnani Giac. (cap.), Cristiglio A. (21’ st Piras); Ficarra, Giusti (15’ st Andreotti), Bufalini. A disp.: Rossi, Chiesa T. All.: Marco Zaccagna.

PRIMAVERA ROMA:

Alessi; Martelletti, Marocchi, Salvemme (29’ st Lo Iacono), Di Giacomo (1’ st Triolo); Valesini (40’ st Manzi), Milardi; Callori Di Vignale (cap.), Giancarlini, Santantonio (24’ st Roscioli); Duca, Malaspina (24’ st Gasparini); Bilotti (21’ st Dinacci), Di Resta (29’ st Giunta), Campanelli (29’ st Custureri). All.: Sebastian Josè Caffaratti.

ARBITRO: Carmine Marrazzo di Modena.

MARCATORI:

nel pt (17-15) 4’ m. Ferraroni, 12’ cp Marocchi, 13’ m. Di Giacomo, 21’ m. Mannelli tr. Saleme, 30’ m. Martelletti tr. Marocchi, 34’ m. Cristiglio L.; nel st 23’ cp Rolla, 25’ m. Alessi tr. Marocchi, 38’ cp Marocchi.

NOTE:

giornata fredda. Espulsioni temporanee per Ferraroni (7’ pt), Salvemme (18’ pt), Bufalini (38’ pt), Duca (38’ pt) e Aranda (37’ st). In classifica 1 punto per l’Unicusano Livorno Rugby (sconfitto con un margine inferiore alle otto lunghezze; tre mete realizzate) e 4 per la Primavera Roma (che ha vinto; tre mete realizzate). Calci piazzati: Rolla 1/2, Marocchi 2/2. Calci di trasformazione: Saleme 1/2, Rolla 0/1, Marocchi 2/3.