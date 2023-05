Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby superato sul campo dell’US Primavera Roma

Rugby

8 Maggio 2023

Livorno Rugby superato sul campo dell’US Primavera Roma

Livorno 8 marzo 2023 –

. In formazione largamente rimaneggiata, l’Unicusano Livorno Rugby, pur realizzando una meta in più degli avversari, non riesce a chiudere con il bòtto il campionato.

Sul campo di una squadra, quella della Primavera Roma, costretta a vincere per scongiurare il rischio play-out, i biancoverdi labronici hanno ceduto 36-26. I labronici, in vantaggio 23-26 all’intervallo, hanno caricato sul pullman solo un punto, relativo al bonus-attacco. Sfumato proprio all’ultimo secondo il cosiddetto bonus-difesa.

I biancoverdi, in ogni caso, hanno chiuso il torneo al quinto posto

Partita condizionata dal gran caldo. Primo tempo ricco di marcature, con attacchi ispirati e difese rivedibili.

Subito al 1’ l’estremo dei locali Alessi sblocca il punteggio, con la prima meta dell’incontro. Il centro Umberto Marocchi (infallibile nei tiri da fermo) trasforma: 7-0.

Immediata la risposta ospite: la meta di forza del pilone Aranda, trasformata dall’apertura Bartolomucci, consente di acciuffare la momentanea parità: 7-7.

Allungo dei romani con dieci punti di fila firmati da Umberto Marocchi: per lui un piazzato (8’), una meta e la successiva trasformazione (17-7 al 14’).

I biancoverdi dimezzano il ritardo con il solito prezioso terza centro Basha, in meta al 23’: 17-12. Altro penalty del cecchino dei locali Umberto Marocchi: 20-12 al 27’.

L’Unicusano, ancora con due uomini di mischia, alza la voce nell’ultimo segmento della prima frazione.

Le mete del valido flanker Piras (28’) e del valido seconda linea Alessandro Cristiglio (37’) – in mezzo un nuovo piazzato di Umberto Marocchi – condite da due trasformazioni del talentuoso mediano Jacopo Tomaselli, permettono di mettere in cassaforte il bonus-attacco e di chiudere la prima frazione in vantaggio 23-26.

I biancoverdi, che per necessità hanno giocato con atleti fuori ruolo, nella seconda frazione fanno fatica a trovare buone soluzioni offensive.

La Primavera, sia pur senza ricorrere ai fuochi d’artificio, opera il definitivo sorpasso con due nuovi calci da fermo di Umberto Marocchi (55’ e 78’): 29-26. All’ultimo minuto, i romani siglano la loro terza meta (a bersaglio il trequarti Loiacono, entrato pochi miniti prima). Il solito Umberto Marocchi trasforma, fissando il risultato sul 36-26. Primavera salvo (a fatica..). Unicusano soddisfatto per aver comunque giocato la propria onesta gara e, soprattutto, per aver disputato un torneo di alto livello, con la ‘meta’ relativa alla permanenza in A colta in largo anticipo.

U.S. Primavera Rugby – Livorno Rugby 1931 36-26

U.S. Primavera Roma:

Alessi; Pastena, Marocchi U., D’Ottavio (31’ st Loiacono), Triolo; Valesini, Milardi; Callori di Vignale V. (cap.), Santantonio (30’ st Fiore), Malaspina; Gasperini Zacco (13’ st Roscioli), Palombi G.; Belcastro (33’ st Dinacci), Giunta, Pierini (27’ st Mogliani). A disp.: Di Giacomo D., Gianni, Zorzi. All.: All.: Sebastian Josè Caffaratti.

Unicusano Livorno Rugby:

Meini (22’ st Pardini); Vellutini (1’ st Bitossi), Saleme (16’ st Livigni), Citi, Stiaffini; Bartolomucci, Tomaselli; Basha, Piras, Mannelli; Cristiglio A. (cap), Chiti (1’ st Freschi); Aranda, Mattei, Andreotti (16’ st Ficarra). A disp: Scrocco, Martinucci. All: Marco Zaccagna.

Arbitro: Maria Beatrice Benvenuti di Roma.

Marcatori: nel pt (23-26) 1’ m. Alessi tr. Marocchi U., 3’ m. Aranda tr. Bartolomucci, 8’ cp

Marocchi U., 14’ m. e tr. Marocchi U., 23’ m. Basha, 27’ cp Marocchi U., 28’ m. Piras tr. Tomaselli, 33’ cp Marocchi U., 37’ m. Cristiglio A. tr. Tomaselli; nel st 15’ e 38’ cp. Marocchi U., 40’ m. Loiacono tr. Marocchi U.

Note: campo in discrete condizioni, giornata molto calda e assolata. Punti in classifica Primavera 4, Unicusano Livorno Rugby.1. Calciatori: Marocchi (Primavera) 8/8; Bartolomucci (Unicusano Livorno) 1/2; Tomaselli (Unicusano Livorno) 2/2.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin