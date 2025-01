Home

28 Gennaio 2025

Livorno Rugby u12 protagonista a Cecina e Rosignano

Livorno 28 gennaio 2025 Livorno Rugby u12 protagonista a Cecina e Rosignano

Nella circostanza, in questa ultima domenica del mese di gennaio, gli under 12 dell’Unicusano Livorno Rugby hanno disputato due raggruppamenti distinti, divisi in due gruppi per competenza.

La rappresentativa ‘Biancoverde’ ha giocato al ‘Castellani’ di Cecina, la ‘Verde’ al Falchini di Rosignano. Al via, a Cecina, oltre alla mista padrona di casa Cecina/Piombino e all’Unicusano Livorno, anche Florentia, Gispi Prato e Sesto. Sotto la guida degli allenatori-educatori Riccardo Fabbrini e Piero Chiesa, l’Unicusano si è presentato con: Marco Alessio, Matteo Balducci, Giulio Campora, Leonardo Cecconi, Diego Borrelli, Luca Coppedè, Pietro Ferrucci, Niccolò Perossini, Giuseppe Sampietro, Giorgio Serretti, Antimo Tramontano. Evento diviso in due fasi con partite di 15 minuti. Nella parte finale (detta a “colori”) le squadre sono state mischiate creando quattro nuove rappresentative di ragazzi presi tre a tre dalle formazioni di origine (esempio tre Livorno, tre Gispi, tre Bellaria, ecc.; ogni gruppetto con un colore). Per la pioggia caduta prima dell’inizio della kermesse, il campo si è presentato scivoloso e fangoso. L’Unicusano Livorno ha giocato quattro partite (tre perse ed una vinta). Terzo tempo molto accogliente e gradito. Genitori distesi e composti.

La rappresentativa ‘Verde’ si è ritagliata un ruolo da protagonista nel concentramento – o raggruppamento che dir si voglia – svoltosi sul campo in erba ‘Alessandro Falchini’ di Rosignano. Al via dell’evento, oltre ai padroni di casa solvaini, anche l’Unicusano Livorno Rugby, l’Urme (Montelupo-Empoli) e il Grosseto. Le quattro formazioni hanno dato vita ad un girone all’italiana. Ogni incontro si è snodato sulla distanza di venti minuti (due tempi da dieci). Buone le indicazioni per i giovanissimi diretti dall’allenatore-educatore Federico Guidi. La rappresentativa ‘Verde’ dell’Unicusano Livorno Rugby under 12, al ‘Falchini’, si è presentato con: Enea Cecconi, Alberto Cenci, Matteo Feletti, Samuele Fiordaliso, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Daniel Lunardi, Giorgio Martellozzo, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Livio Sanfilippo, Valentino Trevisan e Nicola Vincenti. Al di là dei risultati, per molti atleti si è trattata di una ghiotta opportunità per mettersi alla prova e crescere, come dimostrato da alcune brillanti azioni e dalla loro grinta. La strada è ancora lunga, ma i risultati arriveranno sicuramente, lavorando e crescendo come squadra, perché per andare lontano bisogna avanzare insieme, come insegna questo sport.