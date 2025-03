Livorno Rugby u14 vittoriosi contro il Valdarno

Home

25 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025

Bella, intensa e ricca di emozioni e di mete la partita valida per la sedicesima giornata del campionato regionale di categoria tra le rappresentative under 14 dell’Unicusano Livorno Rugby e del Valdarno, disputata sabato 22 sul campo ardenzino ‘Giovanni Maneo’. I biancoverdi padroni di casa si sono imposti 33-31. Tra gli under 14 (categoria che coinvolge ragazzi nati negli anni 2011 e 2012), non viene stilata una classifica generale, ma ogni singolo turno viene omologato con il classico sistema del punteggio australe, in vigore nei vari campionati italiani da 25 anni. È evidente come nella circostanza entrambe le formazioni siano riuscite a centrare il cosiddetto bonus-attacco. Nella classifica di giornata, 5 punti (il massimo) per i locali, 2 punti (doppio bonus) per gli ospiti. Al di là degli aspetti statistici, il dato più importante, per gli allenatori della rappresentativa dell’under 14 dell’Unicusano Livorno, Matteo Carrai e Diego Rolla (due tecnici che conoscono da vicino i valori propri della realtà del club delle Tre Rose, avendo militato a lungo, come giocatori, in prima squadra) è relativa alla crescita di tutti i propri giocatori. Atleti che stanno affrontando l’impegno sportivo nel modo migliore, con serietà e applicazione. Contro il Valdarno, non è mancata ai biancoverdi la dovuta concretezza: in un match all’insegna dell’equilibrio i labronici hanno saputo piazzare la loro zampata vincente. Questi i giocatori livornesi vittoriosi contro il Valdarno: Mattia Battagello, Ettore Carrara, Pietro De Leonibus, Tommaso Del Vivo, Federico Napoli, Marco Fazio, Manuel Mazzotta, Tommaso Incrocci, Gioele Gattulli, Lorenzo Garzelli, Ryan Rosini, Zeno Catola, Claudio Benedetti, Valerio Donati, Lorenzo Danza, Guido Chiesa, Giorgio Campora, Matteo Del Gratta.