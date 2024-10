Home

22 Ottobre 2024

Livorno 22 ottobre 2024 – Livorno Rugby U18 cade a Parma (Campionato èlite)

Nel girone 2 – il raggruppamento del centro-sud – del campionato èlite under 18, le cinque squadre che avevano festeggiato l’inizio del torneo con un successo, hanno concesso, nel loro secondo impegno, il bis. E di conseguenza le cinque formazioni che avevano cominciato con una sconfitta, non hanno potuto celebrare la prima vittoria nella seconda giornata.

L’Unicusano Livorno Rugby, che nel primo turno, nel derby toscano in casa con i Cavalieri Prato/Sesto si era dovuto accontentare di un punto (bonus-attacco), ha ottenuto, domenica, sul ‘Giuseppe Banchini’, contro i locali del Rugby Parma, solo il bonus-difesa. I biancoverdi hanno ceduto contro i gialloblù ducali 25-21 (4 mete a 2).

Dopo la pausa di tre settimane, i labronici, nel quadro della terza giornata ospiteranno, il 10 novembre sul ‘Maneo’, L’Experience L’Aquila, una delle quattro formazioni che figurano a punteggio pieno. Questa la situazione in graduatoria:

Ex. L’Aquila, Fiamme Oro Roma, UR Firenze e Cavalieri 10 p.; Parma 9; Unicusano Livorno 2; Colorno 1; Capitolina Roma, Lazio e Primavera Roma 0. Si qualificheranno alla final-four tricolore le prime due di ciascuno dei due gironi.

Lo schieramento livornese sfortunato protagonista in Emilia: D’Ammando; Casini M., Taratufolo, Bianchi (cap.), Porto (1’ st Orlandi); Isozio C., Cannone; Mannucci, Marchi L., Lottini; Andreotti D., Pirrone; Tosi, De Rossi J., Bernini L.. A disp.: Isolani, Giusti G., Paradiso.

Sono i padroni di casa a prendere in mano, in avvio, le redini del confronto: tre mete – una trasformata – consentono ai parmensi di issarsi sul massimo divario, 17-0.

I biancoverdi reagiscono con la meta del pilone Leonardo Tosi trasformata dal mediano di apertura figlio d’arte Cristian Isozio: 17-7 all’intervallo. Lo stesso Isozio sigla, nella prima parte della ripresa, due piazzati che permettono di rosicchiare il ritardo: 17-13.

Parma sigla poi la meta-bonus e si riporta sul più 9: 22-13. La meta del tallonatore e figlio d’arte Jacopo De Rossi consente di tornare sotto la soglia del break, 22-18.

Nel finale, altro piazzato dei locali e altro piazzato di Isozio, per il 25-21 conclusivo. In classfica, cinque punti per gli emiliani, uno per i labronici. Nonostante la sfortunata partenza del torneo, i biancoverdi allenati da Luca Isozio e Simone Baldi possono puntare ad un’annata ricca di soddisfazioni

