20 Febbraio 2024

Livorno 20 febbraio 2024 – Livorno Rugby U18- campionato èlite – battuta dalla capolista Experience L’Aquila. Successo esterno per la squadra ‘2’

Finisce con il successo esterno, 7-22 (1 meta a 3) dell’imbattuta capolista Experience L’Aquila il big match della 13° giornata – quarta di ritorno – del campionato èlite, girone 2 – il raggruppamento del centro-sud -.

Gli abruzzesi si sono imposti sul sintetico ardenzino del ‘Maneo’, contro i padroni di casa dell’Unicusano Livorno ‘1’, in una sfida che ha pienamente confermato le qualità delle due squadre, tra le migliori della categoria a livello nazionale.

L’Experience L’Aquila, con i quattro punti raccolti (12° affermazione in 13 partite), consolida il primato del raggruppamento e di fatto, a 5 giornate dalla fine della regular season, mette al sicuro la partecipazione alla final-four per il titolo tricolore. L’Unicusano Livorno ‘1’, che non ha ottenuto nell’occasione alcun punto, resta, in classifica, terzo e vede allontanarsi le Fiamme Oro, che hanno, da copione, ottenuto il massimo nel derby romano con la Lazio.

La situazione in graduatoria:

Experience L’Aquila 58 p.; Fiamme Oro 52; Unicusano Livorno ‘1’ 45; Colorno 42; Firenze’31 36; Parma 34; Capitolina Roma 30; Cavalieri Prato/Sesto 27; Lazio 13; Primavera Roma 1.

Al termine della fase, le prime due giocheranno, con le prime due del girone del nord, le finali per il titolo.

Dopo il turno di riposo della prossima domenica, si giocherà, il 3 marzo, al ‘Maneo’, Unicusano Livorno ‘1’ – Fiamme Oro. Con un successo, i biancoverdi tornerebbero prepotentemente in corsa per un posto al sole.

Contro l’ottima Experience L’Aquila, non è bastata a Lenzi e compagni una prova generosa. Punti labronici firmati dal mediano di apertura Leonardo Giunta, autore di una meta e della successiva trasformazione.

Lo schieramento livornese:

D’Ammando; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), Casini M.; Giunta, Parri; Giammattei, Raffo, Caratori Tontini; Gambini, Carbonella; Tosi, De Rossi J., Brasini. Entrati anche: Norfini, Marianelli, Favilli e Celi.

La squadra ‘2’ dell’Unicusano Livorno under 18 ha battuto in trasferta, 26-33, i coetanei del Bellaria Pontedera.

4 mete per i locali, 5 per gli ospiti. Doppio bonus per il Bellaria e cinque punti in graduatoria (successo e bonus-offensivo) per i biancoverdi, che si stanno ritagliando un ruolo di primo piano in questo torneo nel quale sono impegnate le squadre toscane non iscritte al campionato èlite e che non hanno centrato il passaggio alla fase interregionale. Per i labronici, a bersaglio, con una meta ciascuno, il terza centro Mannucci, il seconda linea Bargagna, il pilone Stefanini, l’ala Giusti e il mediano di apertura Cantini, con l’estremo Borgiotti a condire il tutto con quattro trasformazioni.

Lo schieramento dell’Unicusano Livorno ‘2’ nella città della Piaggio (la gara si è disputata sabato pomeriggio): Borgiotti V.; Giusti G., Lottini, Antonucci, Pozzi; Cantini (cap.), Cannone; Mannucci, Fiori, Morelli; Bargagna, Rivecci; Stefanini, Sangiorgi, Bernini L.. Entrato anche Balduini.

La rosa dell’Unicusano Livorno under 18 (categoria che vede coinvolti i classe 2005 – i cosiddetti ‘rientranti’ -, i 2006 e i 2007) è decisamente ampia e sta cosentendo di disputare due campionati (èlite e regionale), con due rappresentative distinte. A guidare il gruppo così numeroso sono gli allenatori Luca Isozio, Alessandro Saltapari, Rossano Campochiari e Raffaello Chiesa.