Rugby

20 Novembre 2023

Livorno 20 novembre 2023 – Livorno Rugby U18 squadra 1 vittoriosa a Roma contro le Fiamme Oro. Sconfitta dai Centauri squadra 2

Una brillante impresa, firmata in trasferta, sul campo di una diretta concorrente della zona nobile della classifica.

L’Unicusano Livorno Rugby under 18 ‘1’ ‘spegne’ le Fiamme Oro Roma (28-34 il risultato conclusivo), conquista cinque punti, ne concede solo due agli avversari, mantiene il quarto posto, ma si scrolla di dosso la compagnia del Parma’31 e soprattutto accorcia le distanze dalla Capitolina (la squadra seconda in graduatoria, che ha vinto fuori casa con i Cavalieri Prato/Sesto, ma non ha ottenuto il bonus-attacco) e dalle stesse Fiamme Oro (sempre terze, ma ora con soli due punti di margine sui biancoverdi).

Questa la classifica del girone èlite, girone 2 – il raggruppamento del centro-sud – dopo le prime cinque giornate: L’Aquila 23 p.; Capitolina Roma 19; Fiamme Oro Roma 18; Unicusano Livorno ‘1’ 16; UR Firenze 15; Colorno 14; Parma’31 13; Cavalieri e Lazio 7; Primavera Roma 0. Al termine della regular season, le prime due accederanno alla final-four per il titolo tricolore di categoria.

Domenica prossima i biancoverdi giocheranno (ore 12:30) in casa con la Primavera Roma. Sul terreno delle Fiamme Oro, labronici capaci di giocare con l’argento vivo addosso. Prestazione di qualità per gli ospiti, in meta due volte con l’ala Fedi ed una volta ciascuno con il pilone Brasini, il mediano di apertura Celi (che ha all’attivo anche tre trasformazioni ed un piazzato) e il seconda linea Gambini.

Lo schieramento protagonista in terra capitolina:

Giunta; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), Fedi; Celi, Parri; Giammattei, Caratori, Marianelli; Gambini, Carbonella; Tosi, De Rossi J., Brasini. Inizialmente in panchina: Pirrone, Favilli, D’Ammando e Casini M.

Squadra 2

L’Unicusano Livorno Rugby ‘2’, nella gara di andata della semifinale del campionato tosco-umbro, fascia due (il torneo che vede impegnate tutte le squadre non in èlite) ha perso in casa, al ‘Maneo’, 13-26, con i Centauri ‘2’ (quella dei Centauri è la realtà sinergica che vede coinvolte varie compagini umbre).

Per i locali, mete del terza linea Manncci e del seconda linea Fiori, condite da un piazzato dell’ala Giusti.

Lo schieramento labronico:

Borgiotti; Giusti G., Lottini, Antonucci, Balaguer; Cantini (cap.), Cannone; Nanni L., Mannucci, Fiori; Cioni, Pozzi; Stafanini, Sangiorgi, Bernini L.. Entrato anche: Balduini.

Il regolamento prevede il passaggio alla fase interregionale delle tre migliori squadre dell’area della Toscana e dell’Umbria. Insomma: nonostante lo stop di questa domenica, l’Unicusano Livorno ‘2’ può ancora sperare concretamente di passare alla seconda fase del torneo.

Il gruppo degli under 18 biancoverdi (nati negli anni 2007, 2006 e 2005; questi ultimi sono i cosiddetti ‘rientranti’) è talmente ampio da consentire di giocare in contemporanea due gare. Un gruppo di qualità, guidato dagli allenatori Luca Isozio, Alessandro Saltapari, Rossano Campochiari e Raffaello Chiesa.