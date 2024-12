Home

Livorno Rugby u18, terzo successo consecutivo

17 Dicembre 2024

L’ultima partita esterna del 2024 è stata caratterizzata, per l’Unicusano Livorno Rugby under 18, da un vittoria-qualità. Alle porte di Parma, sul campo dei temibili pari età del Colorno, nella sfida valida per la settima giornata del campionato èlite di categoria, girone 2 – il raggruppamento del centro-sud -, i biancoverdi labronici allenati da Luca Isozio e Simone Baldi hanno ottenuto, di forza, la loro terza affermazione consecutiva.

Al termine di un match intenso ed equilibrato, gli ospiti hanno piazzato la zampata vincente. L’incontro si è chiuso sul 27-31, con quattro mete per i padroni di casa e cinque per gli ospiti. In classifica, cinque punti (il massimo della posta: vittoria arricchita dal bonus-attacco) per i livornesi e due punti (doppio bonus) per gli emiliani.

L’Unicusano guadagna una posizione in graduatoria – è ora sesta – e soprattutto si avvicina alle zone di classifica che contano.

Questa la situazione attuale:

Parma 33; Exp. L’Aquila 29; Cavalieri Prato/Sesto 25; Colorno 22; UR Firenze 21; Unicusano Livorno 19; Fiamme Oro Roma 18; Capitolina Roma 13; Lazio 5; Primavera Roma 1. Le prime due guadagneranno l’accesso alla final-four tricolore, le prime cinque si assicureranno la permanenza nel campionato èlite, senza dover ricorrere ai barrage.

Lo schieramento livornese protagonista a Colorno:

Isozio; Lottini, Bianchi, Cannone, Casini; Celi, D’Ammando; Caratori Tontini, Marchi, Marianelli; Mannucci, Andreotti; Isolani (1’ st Pirrone), De Rossi, Alessandri.

A disp.: Quartararo, Giusti, Porto, Borgiotti, Orlandi, Balduini. Gara di alto livello.

Meglio gli attacchi delle difese.

Sono i colornesi ad aprire le marcature, con una meta trasformata: 7-0. Pareggiano i labronici con la meta del tallonatore De Rossi trasformata dall’apertura Celi: 7-7.

I livornesi insistono e realizzano altre due mete: a bersaglio il centro Cannone e l’ala Casini, con Celi ad arrotondare con una trasformazione. Sul 7-19 gli ospiti toccano il massimo divario.

Concreta la reazione dei locali, che con due mete – una trasformata – acciuffano la momentanea parità. Salomonico punteggio di 19-19 all’intervallo.

I biancoverdi, con sette punti (meta-bonus e trasformazione) di Celi riportano il naso avanti: 19-26. Ancora Colorno implacabile in fase offensiva: una meta non trasformata (marcatura-bonus) e un piazzato consentono ai parmensi di operare per la prima volta il sorpasso: 27-26.

A decidere le sorti del confronto, è il pilone biancoverde Alessandri: sua la meta – non trasformata – del definitivo controsorpasso (27-32 il risultato). Match combattutissimo che ha riservato forti emozioni sino all’ultimo secondo di gioco.

Domenica 22 dicembre, i biancoverdi, all’ultima uscita dell’anno solare, ospiteranno, sul sintetico del ‘Maneo’, la Primavera Roma.

