Livorno Rugby U18, vittoria preziosissima dal sapore speciale

3 Dicembre 2024

Livorno Rugby U18, vittoria preziosissima dal sapore speciale

Livorno 3 dicembre 2024

Per l’under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby una vittoria preziosissima e dal sapore speciale, che va ben al di là della posta conquistata.

La formazione biancoverde labronica, sul sintetico del ‘Marco Polo’, al cospetto dei pari età padroni di casa dell’Unione Rugby Firenze, si è imposta 25-38 (4 mete a 5). I ragazzi di Luca Isozio e Simone Baldi, nel derby toscano valido per la quinta giornata del girone 2 del campionato èlite (il raggruppamento che vede al via le migliori dieci squadre italiane del centro-sud della categoria; le altre dieci ‘big’, quelle del nord, sono inserite nel girone 1) hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo.

Successo meritato. Lo schieramento ospite: Cannone; Lottini, Taratufolo, Bianchi (cap.), Casini; Isozio, D’Ammando; Caratori Tontini, Marchi, Marianelli; Mannucci, Brasini; Tosi (31’ st Isolani), De Rossi, Alessandri. In panchina: Pirrone, Stefanini, Bargagna, Giusti, Orlandi, Borgiotti.

Bella gara, nella quale i livornesi sono cresciuti nel corso di una ripresa ricca di emozioni e di marcature.

Sono gli ospiti, con la meta di forza del pilone Alessandri, a sbloccare il risultato: 0-5. I gigliati, nella parte centrale del primo tempo, rovesciano la situazione con un piazzato ed una meta non trasformata: 8-5.

L’Unicusano Livorno Rugby non si scompone e con un piazzato dell’apertura Isozio pareggia i conti: 8-8 all’intervallo. La meta dell’estremo Cannone trasformata da Isozio permette ai biancoverdi di rimettere il naso avanti:

15-8. Nuova risposta dei biancorossi fiorentini: meta trasformata e punteggio in parità, 15-15. Seconda meta personale di Alessandri, trasformata ancora da Isozio: 15-22.

L’UR Firenze accorcia con una meta non trasformata: 20-22. Il tallonatore ospite De Rossi sigla la quarta meta della propria squadra, quella che consegna il bonus-attacco: 20-27. Il piazzato di Isozio permette di scavare un solco più profondo: 20-30. I gigliati siglano la loro quarta meta e dimezzano il ritardo: 25-30.

Il pilone dei labronici Tosi spegne le velleità di rimonta degli avversari: la marcatura dell’avanti ospite, trasformata da Isozio, fissa il risultato sul 25-37.

In classifica 1 punto (bonus-attacco, ma niente bonus-difesa, visto il divario conclusivo superiore alle sette lunghezze) per i gigliati e 5 punti (successo e bonus-attacco) per i livornesi.

Per l’Unicusano è la prima affermazione nel duro campionato èlite. Una vittoria giunta al termine di un match ‘vero’, caratterizzato dall’elevato valore tecnico e fisico di entrambe le compagini in campo.

I biancoverdi, dopo una partenza di campionato sofferta, con quattro sconfitte su quattro, tutte quante giunte con sfortunati episodi registrati negli ultimi giri di lancetta, sembrano essere tornati alla compattezza e solidità che li ha visti vittoriosi nella XIII edizione Memorial Lorenzo Sebastiani, svoltosi a L’Aquila lo scorso settembre.

Domenica prossima alle 14:30 (in contemporanea cioè con la partita della prima squadra, in casa con il Paganica), l’Unicusano under 18, sul sintetico del ‘Maneo’ ospiterà le Fiamme Oro Roma.

La classifica: Experience L’Aquila 24 p.; Parma’31 23; Cavalieri Prato/Sesto 21; Colorno e Fiamme Oro Roma 16; UR Firenze 11; Unicusano Livorno 9; Capitolina Roma 7; Lazio 5; Primavera Roma 1.

