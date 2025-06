Home

Livorno Rugby: una serata sotto le stelle per festeggiare, con oltre 400 sportivi, 94 anni di storia

23 Giugno 2025

Una cena lunga quanto un campo da rugby, due tavoli da palo a palo, oltre 400 persone e un unico grande spirito di squadra. Così l’Unicusano Livorno Rugby 1931 ha festeggiato sabato 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, il suo 94° anniversario. Una serata speciale vissuta al campo ‘Giovanni Maneo’, cuore pulsante del rugby livornese, che per l’occasione si è trasformato in un grande salotto a cielo aperto.

Famiglie, atleti, dirigenti, educatori, tecnici e amici del club hanno condiviso una cena all’aperto, all’insegna della convivialità e dell’identità biancoverde. Ma a rendere ancora più unico l’evento è stato l’esordio di un’iniziativa destinata a diventare una nuova tradizione: la prima edizione della tombolata biancoverde.

A guidare con ironia e carisma questa speciale “prima volta” è stato Andrea De Rossi, ex capitano azzurro e figura di riferimento per il movimento rugbistico nazionale e locale. In veste di croupier d’eccezione, De Rossi ha animato la serata tra numeri, premi e tante risate, coinvolgendo grandi e piccoli in un gioco che ha unito ancora di più la comunità dell’Unicusano Livorno Rugby 1931.

Oltre alla tombolata, non sono mancate le premiazioni per gli educatori, i membri dello staff tecnico e dirigenziale, veri protagonisti silenziosi della stagione appena conclusa, che con dedizione quotidiana accompagnano la crescita sportiva e umana dei giovani atleti.

Nel frattempo, è già in corso la preparazione atletica estiva dedicata ai giovani rugbisti biancoverdi, sempre al campo ‘Maneo’, seguita dai preparatori Francesca Argelassi e Simone Bartolucci, con la direzione tecnica di Gianluca Guidi. Un’attività fondamentale per garantire continuità nel lavoro fisico anche durante i mesi di pausa agonistica.



Lo stesso Guidi, director of rugby del sodalizio, commenta: “Quello che abbiamo vissuto sabato sera è il segno tangibile che il rugby, qui a Livorno, è più di uno sport: è un’identità condivisa, un progetto educativo che coinvolge generazioni. Il nostro compito è dare forma e continuità a questo spirito, dentro e fuori dal campo”.

