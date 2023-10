Home

Livorno Rugby under 10, brillante risultato al 3° torneo Compiani di Prato

17 Ottobre 2023

Livorno 17 ottobre 2023 – Livorno Rugby under 10, brillante risultato al 3° torneo Compiani di Prato

Brillante il risultato, brillanti le giocate espresse, ma, soprattutto, tanto, tantissimo sano divertimento per tutti i protagonisti.

Il Livorno Rugby under 10 ha chiuso al terzo posto il torneo interregionale ‘Compiani’, svoltosi a Prato in questa domenica di metà ottobre.

Al via dell’evento, sotto gli occhi del presidente del Comitato Toscano della FIR Riccardo Bonaccorsi, nove squadre della categoria; tre rappresentative dei padroni di casa del Gispi Prato, due del Sesto, una del Florentia, una del Modena, una del Parma e una, appunto dei labronici.

Biancoverdi in grande spolvero: i giovanissimi atleti guidati dagli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Rocco Montanaro e Federico Guidi hanno ricevuto, per la qualità delle azioni messe in mostra, parole di apprezzamento da parte degli addetti ai lavori: gli stessi avversari si sono complimentati con i livornesi.

Questi i promettenti giocatori dell’Unicusano under 10 (classe 2014 e 2015), capaci di salire sul podio della classifica della kermesse laniera:

Marco Alessio, Giulio Campora, Giorgio Serretti, Cristiano Aspromonti, Giacomo Zanni, Giorgio D’Ammando, Giorgio Martellozzo, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Zaccaria Tognato, Leonardo Cecconi, Alberto Cenci.

