Livorno Rugby under 10 il resoconto dell’ultima partita

21 Gennaio 2025

Livorno 21 gennaio 2025

Per gli under 10 dell’Unicusano Livorno Rugby, il primo raggruppamento (o concentramento o Festival che dir si voglia) del 2025, andato in scena sabato 18 gennaio, è stato giocato in un pomeriggio all’insegna del freddo. Per fortuna, a fare da contraltare alle temperature rigide e al clima uggioso, è stato il calore evidenziato dai tanti adulti presenti a bordo campo. Prezioso per l’evento, svoltosi sul terreno dei biancoverdi, l’opera, la collaborazione e la partecipazione di tutti i genitori degli atleti delle quattro squadre al via. Anche nel tradizionale terzo tempo, adulti presenti e generosi nella condivisione e nell’aiutare gli organizzatori. I risultati tecnici dei padroni di casa, anche se non favorevoli, non devono oscurare gli aspetti positivi emersi: ogni partita ha rappresentato un’opportunità per imparare, per correggere gli errori e per affinare le strategie. Aspetti fondamentali nella crescita sportiva di questi piccoli-grandi rugbisti, nati negli anni 2015 e 2016. Al via del raggruppamento, oltre all’Unicusano Livorno Rugby, anche il Bellaria Pontedera, la LundaX Lions Amaranto Livorno e il Gispi Prato. Gli atleti biancoverdi schierati: Marco Benedetti, Furio Camus, Emanuele Maria Castiglione, Leonardo Ceccarini, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Marco Finamore, Emanuele Lazzarini, Giulio Lombardi, Leonardo Menichetti, Sebastiano Perossini, Leonardo Perrina, Marko Sula, Tommaso Strambi, Giacomo Zanni. Allenatori-educatori: Daniele Aspromonti, Federica Muzi, Rocco Montanaro e Luigi Freschi.