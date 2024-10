Home

28 Ottobre 2024

Livorno Rugby under 10 sul campo del Priami

Livorno 28 ottobre 2024

Gli under 10 dell’Unicusano Livorno Rugby si sono simpaticamente confrontati, nel pomeriggio di questo sabato di fine ottobre, con formazioni di coetanei. Nel raggruppamento in questione, andato in scena sul terreno ‘Emo Priami’ di Stagno, il quartier generale della LundaX Lions Amaranto, al via anche due squadre dei ‘padroni di casa’ (nell’occasione in campo anche due elementi degli Etruschi Livorno), due del Firenze’31 ed una del Gispi Prato.

La compagine biancoverde si sta costituendo. Tanti debuttanti anche in questa occasione. Ben vengano le opportunità di giocare con altre squadre, per questi giovanissimi – classe 2015 e 2016 -, al di là dei risultati. Giornata di tempo buono. Atleti sorridenti e sereni con la voglia di sperimentarsi in campo. Tanto sostegno tra di loro e amicizie nascenti.

I giocatori biancoverdi:

Marco Benedetti, Furio Camus, Emanuele Maria Castiglione, Leonardo Ceccherini, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Gregorio La Terza, Emanuele Lazzarini, Giulio Lombardi, Leonardo Menichetti, Sebastiano Perossini, Zaccaria Tognato Lusini. Allenatori-educatori: Daniele Aspromonti, Federica Muzi e Rocco Montanaro.

