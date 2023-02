Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby under 11 protagonista con due squadre al Maneo

Rugby

22 Febbraio 2023

Livorno Rugby under 11 protagonista con due squadre al Maneo

Livorno 22 febbraio 2023

Tommaso Atzori, Mattia Battagello, Giacomo Borgioli, Giovanni Bruno Longping, Vincenzo Colecchia, Pietro De Leonibus; Adele Del Moro, Lorenzo Esposito, Marco Fazio, Pietro Ferrucci, Manuel Nazzotta, Giuseppe Sampietro; Gioele Sula, Danil Sviryda, Giovanni Cirillo, Bruno Pratesi, Zeno Catola; questi i ‘magnifici 17’ atleti under 11 dell’Unicusano Livorno Rugby grandi protagonisti nel raggruppamento ospitato nel pomeriggio di sabato 18 presso l’impianto amico ‘Maneo’ di via Settembrini.

Sul rettangolo di gioco ardenzino si sono dati appuntamento sei squadre della categoria (si tratta di giovanissimi nati negi anni 2012 e 2013) in rappresentanza di cinque società:

Unicusano Livorno (con due formazioni), LundaX Lions Amaranto, Firenze’31, Titani Viareggio e Versilia. Le compagini sono state divise in due gironi. Partite da 20 minuti l’una.

I biancoverdi guidati dagli allenatori-educatori Daniele Di Domenico e Marco Esposito hanno pareggiato una gara e vinto tutte le altre. Ben più del ruolino di marcia e del numero delle mete messe a segno e quelle incassate, è stato bello verificare la crescita degli atleti dell’Unicusano.

Non è mancato per loro il divertimento. Non mancano importanti qualità: la stagione è iniziata e sta proseguendo nel migliore dei modi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin