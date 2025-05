Livorno Rugby under 12, 10 e 8: Iil resoconto del torneo Bottacin giocato a Padova

Home

4 Maggio 2025

Livorno 4 maggio 2025

Anche gli under 12 dell’Unicusano Livorno Rugby, al pari dei compagni biancoverdi ancor più giovani delle categorie under 10 e under 8, hanno partecipato – e non certo come semplici comprimari – alla 43esima edizione del Torneo Bottacin, prestigioso evento dedicato alle realtà del minirugby. La kermesse si è svolta giovedì primo maggio al centro sportivo ‘Memo Geremia’, l’impianto del Petrarca Padova. Tanto sole, tanto caldo e tanto divertimento per i biancoverdi classe 2013 e 2014, diretti dagli allenatori-educatori Piero Chiesa, Riccardo Fabbrini, Edoardo Giammattei e Federico Guidi. La formazione labronica ha affrontato validissime realtà pari età, provenienti da tutta Italia. Ben 32 le (ottime) formazioni al via (anche) nella categoria under 12. Inizialmente le compagini sono state divise in otto gironi da quattro, con gare lunghe 11 minuti. I biancoverdi hanno chiuso al primo posto il proprio raggruppamento, nel quale hanno affrontato Mogliano Veneto, Parco Sempione Roma e Amatori Vicenza. Nella fase successiva del torneo, quella riservata agli ottavi ed ai quarti di finale, lo spirito combattivo e battagliero dei giovanissimi atleti livornesi si è affievolito, conducendoli a chiudere al sedicesimo posto. Un piazzamento che, comunque, fa ben sperare per il futuro di questi giovani atleti, alla luce in primis dell’alto livello del torneo ed alla giovane età dei ragazzi scesi in campo. Quella accumulata in terra patavina è stata un’ottima esperienza per sviluppare competenze trasversali come lavoro di squadra e resilienza. Questi gli atleti biancoverdi protagonisti a Padova: Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, Diego Borrelli, Giulio Campora, Alberto Cenci, Leonardo Cecconi, Luca Coppedè, Pietro Ferrucci, Alessandro Iardella, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Alessandro Salerno, Elio Scorza, Giorgio Serretti e Antimo Tramontano.

Nel torneo Bottacin, disputato giovedì primo maggio presso gli impianti del Petrarca Padova (il centro ‘Memo Geremia’), si sono confrontate le migliori squadre propaganda di tutta Italia. L’evento, giunto alla sua 43° edizione, ha coinvolto centinaia e centinaia di giovanissimi rugbisti delle categorie under 6, 8, 10 e 12. Tra gli under 10 (nati negli anni 2015 e 2016), la rappresentativa dell’Unicusano Livorno Rugby ha ottenuto, su 32 squadre al via, il sedicesimo posto. È stata, per i giovanissimi labronici, una memorabile esperienza di vita e di sport. La comitiva biancoverde è partita in pullman nella giornata di mercoledì 30 aprile. Poi tutti quanti, atleti e familiari, hanno alloggiato in un hotel. Una ghiotta occasione per cementare ulteriormente il gruppo-squadra. Il torneo si è svolto sotto un sole caldo ed un cielo limpido. Belle le partite e intense le emozioni, con possibilità, tra un impegno agonistico e l’altro, di trascorrere tempo in vari giochi e di rinfrescarsi con l’acqua. L’Unicusano, nel corso del torneo, ha affrontato realtà di spessore: in successione i labronici hanno incrociato Benetton Treviso, Petrarca Padova, Falchi, Pordenone, Tarvisium e Riviera. Sei gare vivaci, tutte quante importanti per maturare. La formazione biancoverde è giunta a questi appuntamenti con i tornei primaverili al top della condizione: sono evidenti i miglioramenti mostrati dall’inizio dell’annata. Una stagione nata sotto una bella stella. Questi gli atleti under 10 dell’Unicusano, guidati dagli allenatori-educatori Federica Muzi, Daniele Aspromonti, Rocco Montanaro e Luigi Freschi grandi protagonisti in terra patavina: Marco Benedetti, Jacopo De Raffaele, Giorgio D’Ammando, Emanuele Lazzarini, Leonardo Menichetti, Sebastiano Perossini, Tommaso Strambi, Marco Sula, Zaccaria Tognato Lusini, Giacomo Zanni.

Unicusano Livorno Rugby under 8 al torneo Bottacin di Padova, svoltosi presso il centro'Memo Geremia' giovedì primo maggio, ben più dei risultati tecnici e del piazzamento conclusivo, sono significative le parole dei due allenatori-educatori Stefano Marini e Antonio Papucci. "Si è trattato – hanno commentato i due impagabili tecnici biancoverdi – di un evento molto impegnativo e di altissimo livello. I bambini hanno dato fondo a tutte le proprie energie ed hanno fatto complessivamente un ottimo percorso. È stata una bella prova superata coralmente. Siamo molto soddisfatti anche della posizione in classifica". In terra patavina, nel prestigioso torneo giunto alla sua 43° edizione, erano a disposizione di Marini e Papucci questi giovanissimi atleti, classe 2017 e 2018: Tommaso Alcantara, Giulio Battagello, Zeno Battagello, Enea Borrelli, Pietro Grossi, Leonardo Rosa, Tommaso Sbolci, Alberto Squarcini, Giorgio Squarcini e Edoardo Tosi. Una giornata intensa, caratterizzata da temperature superiori alla media del periodo. Anche tra gli under 8, 32 le squadre al via: formazioni provenienti da ogni parte d'Italia. In altre parole erano presenti le migliori realtà nazionali a livello propaganda. Nel proprio girone iniziale (il C), l'Unicusano Livorno ha ottenuto due vittorie, con i padroni di casa del Petrarca ed i Falchi, ed ha rimediato una sconfitta di misura, 1-2 (ogni meta un punto) con il Tarvisium. Nella seconda parte dell'evento, sconfitta con il Milano, successo nel derby labronico con la LundaX Lions Amaranto, sconfitta con i trevigiani del Paese e affermazione con il Gispi Prato. I biancoverdi hanno chiuso all'undicesimo posto. Una giornata memorabile, molto divertente, ricca di mete e di soddisfazioni. Un clima splendido, che ha coinvolto i numerosi adulti che hanno seguito la squadra in Veneto.

