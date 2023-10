Home

Livorno Rugby under 12, 6 successi su 6 nel raggruppamento ospitato a Rosignano

18 Ottobre 2023

Livorno 18 ottobre 2023 – Livorno Rugby under 12, 6 successi su 6 nel raggruppamento ospitato a Rosignano

Sei vittorie su sei partite per gli under 12 dell’Unicusano Livorno Rugby, indiscussi protagonisti del raggruppamento svoltosi in questa domenica di metà ottobre sul rettangolo di gioco ‘Falchini’ di Rosignano Solvay.

Dieci le società presenti nell’evento: oltre ai biancoverdi ed ai padroni di casa del Rosignano, al via anche Grosseto, Cecina, Piombino, Rufus, Golfo, Titani, Versilia, Apuani ed Empoli.

Sette le squadre in campo, visto che le formazioni con un numero ridotto di giocatori si sono nella circostanza ‘unite’.

Classico girone all’italiana, con le compagini che si sono sfidate l’un l’altra in mini-incontri. Ben più del dato delle mete siglate e dell’ottima difesa (nessuna marcatura incassata), l’aspetto saliente, per l’Unicusano Livorno Rugby, è relativo all’ottima condizione esibita e al giusto atteggiamento con cui sono stati affrontati i vari impegni.

A tutti quanti, il raggruppamento solvaino ha regalato sorrisi e tanto divertimento. Soddisfattissimi i tre allenatori-educatori Marco Esposito, Riccardo Fabbrini e Piero Chiesa.

Gli atleti biancoverdi di scena al ‘Falchini’:

Tommaso Atzori, Matteo Balducci, Mattia Battagello, Diego Borrelli, Pietro De Leonibus, Adele Del Moro, Marco Fazio; Zeno Catola, Federico Napoli, Niccolò Perossini, Giuseppe Sampietro, Danil Sviryda, Antimo Tramontano, Guido Morelli.

