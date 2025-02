Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby Under 12, mete e fango al raggruppamento sul campo del Bellaria Pontedera

Rugby

10 Febbraio 2025

Livorno Rugby Under 12, mete e fango al raggruppamento sul campo del Bellaria Pontedera

Livorno 10 febbraio 2025 Livorno Rugby Under 12, mete e fango al raggruppamento sul campo del Bellaria Pontedera

Sul campo del Bellaria Pontedera, tante mete, tanto gioco (e anche tanto fango..) per sei formazioni toscane under 12 (categoria riservata ad atleti nati negli anni 2013 e 2014). Al via del raggruppamento – o concentramento che dir si voglia -, oltre ad una rappresentativa del Bellaria, anche due squadre dell’Unicusano Livorno Rugby, due della LundaX Lions Amaranto ed una mista Titani Viareggio – Union Versilia.

Cielo nuvoloso, con pioggia fine a tratti e, soprattutto, campo pesante. I ragazzi dell’Unicusano hanno giocato come sempre nel segno del rispetto dell’avversario e delle regole.

L’aspetto prettamente tecnico è stato complicato dal fondo del terreno bagnato: la grinta è sempre stata accompagnata dallo ‘scivolamento’ generale di palloni saponetta, da piedi sguscianti e da maglie terrose. Condizioni che hanno garantito a tutti tantissimo divertimento.

Alla fine del concentramento gli atleti si sono tuffati in una pozzanghera gigantesca, tanto per rallegrare le mamme al momento della lavatrice…

Al di là degli straordinari richiesti per il lavaggio degli indumenti, è stata una bella giornata di festa. In tutto 19 i giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby under 12 presenti nella città della Piaggio.

I componenti delle due squadre (una ‘verde’ e l’altra ‘bianco verde’):

Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, Diego Borrelli, Giulio Campora, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Pietro Ferrucci, Samuele Fiordaliso, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Giuseppe Sampietro, Elio Scorza, Giorgio Serretti, Valentino Trevisan, Nicola Vincenti, Niccolò Zipoli. Allenatori-educatori: Piero Chiesa, Riccardo Fabbrini, Edoardo Giammattei, Federico Guidi. Evento diviso in due fasi distinte. Nella prima parte spazio a due gironi da tre squadre ciascuno, con partite di 15 minuti e 5 di intervallo. Poi scontri tra le pari classificate dei due gironi. In tutto, per ciascuna formazione, tre incontri. Globalmente, per le due formazioni dell’Unicusano Livorno, quattro gare vinte, una pareggiata ed una persa. Indipendentemente dal ruolino (che ha un valore secondario), una domenica memorabile, che ha confermato le qualità dei livornesi.

Livorno Rugby Under 12, mete e fango al raggruppamento sul campo del Bellaria Pontedera