17 Novembre 2025

Livorno 17 novembre 2025 Livorno Rugby under 12 protagonista a Cecina

Gli under 12 del Livorno Rugby sono in continua crescita ed evoluzione: i biancoverdi, anche sul campo ‘Aldo Castellani’ di Cecina, nel raggruppamento svoltosi in questa domenica di metà novembre, hanno dimostrato grinta, coraggio e cuore, meta dopo meta, placcaggio dopo placcaggio.

Il tutto praticando un gioco corretto, sempre nel rispetto dell’avversario e delle regole. L’amplissima rosa a propria disposizione ha consentito agli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Federico Guidi, Rocco Montanaro e Federica Muzi di schierare – e non è certo una novità – due rappresentative.

Nella circostanza, le due squadre under 12 del Livorno Rugby hanno disputato, ciascuna, tre partite: le formazioni biancoverdi si sono confrontate in partite, in tempo unico, da 15 minuti di gioco, con il Tirreno (la sinergica realtà dei padroni di casa) e con due compagini del Sesto Fiorentino.

In tutto, per ciascuna squadra, 45 minuti di puro divertimento. Tutti gli atleti labronici hanno dato se stessi a disposizione della squadra. Insieme si va lontano.

La crescita, compatta, di tutto il gruppo, conferma come la strada intrapresa in un progetto societario delineato e condiviso sia quella giusta. Il progetto coinvolge tutte le rappresentative biancoverdi: seniores, giovanili e propaganda.

Tutti quanti fanno parte di un’unica famiglia. Questo il lungo elenco degli atleti, classe 2014 e 2015, grandi protagonisti a Cecina:

Marco Alessio, Leo Andreacchio, Cristiano Aspromonti, Marco Benedetti, Giulio Cesare Campora, Emanuele Maria Castiglione, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Alberto Cenci, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Leonardo Perrina, Alessandro Salerno, Elio Scorza, Giorgio Serretti, Gregorio Tenucci, Zaccaria Tognato Lusini, Nicola Vincenti, Giacomo Zanni e Niccolò Zipoli.

