Livorno Rugby under 12 protagonista del raggruppamento disputato sul campo amico Maneo

16 Dicembre 2024

Livorno 16 dicembre 2024 Livorno Rugby under 12 protagonista del raggruppamento disputato sul campo amico Maneo

Raggruppamento super riuscito quello svoltosi, in questa domenica di metà dicembre, in casa ardenzina, sul sintetico del ‘Giovanni Maneo’.

A fare gli onori di casa gli scatenati biancoverdi dell’Unicusano Livorno Rugby under 12. I labronici, con la loro rosa quasi al completo, hanno dimostrato un forte senso di appartenenza.

Con il loro dinamismo e la loro brillante organizzazione, i biancoverdi hanno messo in mostra ottime qualità, hanno segnato tante mete ed hanno piazzato puntuali placcaggi.

Il raggruppamento (o concentramento che dir si voglia) ha visto coinvolti anche altri atleti, classe 2013 e 2014, della costa toscana, in rappresentanza di Cecina, Piombino, Scarlino, Rosignano, San Vincenzo, Grosseto ed anche dell’Elba.

Quattro le partite per ciascuna formazione; gare da 7 minuti divise in 2 tempi. In una bellissima giornata di sole, non è mancata la forte adesione delle famiglie, a sostenere al solito le iniziativa del settore minirugby dell’Unicusano Livorno Rugby.

Sotto la guida degli allenatori-educatori Piero Chiesa, Edoardo Giammattei, Federico Guidi e Riccardo Fabbrini a scendere in campo sono stati:

Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, G. Cesare Campora, Enea Cecconi; Leonardo Cecconi, Alberto Cenci, Luca Coppedè, Pietro Ferrucci, Samuele Fiordaliso, Giorgio Gambogi; Alessandro Iardella, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giuseppe Sampietro; Livio Sanfilippo, Elio Scorza, Giorgio Serretti, Antimo Tramontano e Nicola Vincenti.