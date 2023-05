Home

10 Maggio 2023

Livorno Rugby under 13: 1° posto nel torneo ANT di Pieve di Cento

Livorno 10 maggio 2023

La domenica perfetta. L’under 13 dell’Unicusano Livorno Rugby firma la grande impresa e chiude al primo posto il torneo ANT di Pieve di Cento, giunto alla sua settima edizione.

In virtù dei brillanti risultati colti anche dalle altre squadre propaganda protagoniste nel trofeo svoltosi in questa domenica di inizio maggio in terra emiliana (Pieve di Cento è un comune in provincia di Bologna), la società biancoverde si aggiudica anche la Coppa, relativa al club capace di ottenere le migliori classifiche.

Ancora una dimostrazione delle grandi qualità proprie delle varie rappresentative labroniche.

Da sempre lo ‘storico’ club delle ‘Tre Rose’ – nato nel lontano 1931 – investe importanti risorse nel proprio vivaio, consapevole che solo ‘costruendo’ in casa i giocatori può guardare al futuro con fiducia ed ottimismo. Viene naturale per questi giovanissimi un forte senso d’appartenenza. Viene naturale per loro sacrificarsi per i propri colori sociali.

A Pieve di Cento, gli under 13 dell’Unicusano Livorno Rugby, guidati dal terzetto di allenatori-educatori composto da Matteo Carrai, Piero Chiesa e Raffaele Chiesa, ha dapprima ottenuto la prima posizione nel proprio girone di qualificazione, composto anche da Frassinelle ‘1’, Valdinievole, Codroipo e Formiche Pesaro. Poi, nella semifinale, è giunta l’affermazione per due mete a zero con i Grifoni Oderzo.

Netta pure la vittoria, quattro mete e a uno, nella finalissima con il Frassinelle ‘2’.

Una prima piazza meritatissima per questa squadra in costante crescita. Peraltro, con il previsto passaggio alle under ‘pari’, questo gruppo (composto da elementi nati negli anni 2010 e 2011) si ritroverà compatto, anche nella stagione 2023/24, nella categoria under 14.

Ecco, in ordine alfabetico, l’elenco dei biancoverdi primi al torneo ANT di Pieve di Cento:

Giovanni Balduinotti, Matteo Bertini, Giorgio Campora, Filippo Carrai, Ettore Carrara, Guido Chiesa, Ugo Chiesa, Lorenzo Danza, Filippo Del Moro, Tommaso Del Vivo, Valerio Donati, Valentino Ferro, Simone Frà, Lorenzo Garzelli, Valerio Giorgi, Carlo Rosini, Ryan Rosini. Un torneo molto ben organizzato dalla società padrona di casa.

