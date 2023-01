Home

31 Gennaio 2023

Livorno Rugby under 13 grande protagonista a Cecina

Livorno 31 gennaio 2023

Solo successi (tre su tre partite) per gli under 13 del Livorno Rugby nel raggruppamento effettuato in questa fredda domenica di fine gennaio al ‘Castellani’ di Cecina.

L’evento (‘raggruppamento’, ‘concentramento’ o ‘festival’ che dir si voglia) ha coinvolto quattro realtà della provincia.

Al via due rappresentative del sinergico sodalizio dei Mascalzoni del Canale (il club che riunisce sotto un’unica bandiera Elba, Piombino e Cecina), la LundaX Lions Amaranto e, appunto, l’Unicusano.

L’appuntamento era valido per la prima giornata della cosiddetta ‘fase di consolidamento’; la nuova parte della stagione nella quale le migliori compagini di categoria effettuano, anche a livello di regolamento, un salto in avanti, per avvicinarsi gradualmente alla categoria under 15.

Per la prima volta, dunque, si sono anche ingaggiate mischie ordinate (sia pur senza spinta), si sono battute le touche, con dodici giocatori per squadra costantemente in campo.

I biancoverdi guidati a Cecina dagli allenatori-educatori Matteo Carrai e Raffaello Chiesa hanno messo in vetrina buoni numeri: hanno dimostrato di avere la predisposizione giusta per le tante novità.

Grande la soddisfazione per le prestazioni fornite e per la crescita di tutti gli elementi ruotati nell’arco delle tre mini-gare effettuate.

I giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby under 13 (nati nel 2010 e 2011) di scena sul ‘Castellani’:

Filippo Aspromonti, Carolina Balduinotti, Giovanni Balduinotti, Giorgio Campora, Filippo Carrai, Ettore Carrara, Guido Chiesa, Ugo Chiesa; Filippo Del Moro, Tommaso Del Vivo, Valerio Donati, Valentino Ferro, Francesco Fiorentini, Filippo Gambicorti, Lorenzo Garzelli, Diego Gennari, Ryan Rosini, Alessandro Trevisan.

