Home

Sport

Rugby

Livorno rugby under 13 ospita il Gispi Prato

Rugby

2 Novembre 2021

Livorno rugby under 13 ospita il Gispi Prato

Livorno 2 novembre 2021

Tanto sano divertimento ha caratterizzato l’evento riservato agli under 13, andato in scena questa domenica (ultimo giorno del mese di ottobre) sul prato dell’impianto ardenzino ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri. Presso lo ‘storico’ stadio della palla ovale cittadina, il Livorno Rugby ha ospitato due rappresentative del Gispi Prato. Nella prima parte della kermesse, i biancoverdi hanno disputato, contro le due compagini laniere, due gare distinte. Due incontri intensi e di spessore per la categoria. I labronici hanno perso 3 mete a 5 il primo incontro e pareggiato (4 mete per parte) il secondo match. Poi i ragazzi delle tre formazioni presenti si sono simpaticamente mischiate e, per puro divertimento (‘a tabellone spento’ si direbbe nel basket), hanno dato vita ad altre mini partite. Al di là del numero delle marcature messe a segno e di quelle incassate, gli allenatori-educatori dei biancoverdi, Gabriele Biagiotti e Piero Chiesa, sono estremamente soddisfatti delle risposte fornite dai propri atleti. La squadra è compatta e coesa, capace di allenarsi con costanza e profitto nel corso della settimana. La stagione per questi giocatori, nati negli anni 2009 e 2010, è iniziata in bello stile. Ecco gli atleti biancoverdi protagonisti domenica 31 ottobre sul prato del ‘Montano’: Filippo Aspromonti, Giovanni Campora, Filippo Carrai, Romeo Celi, Ugo Chiesa, Leonardo D’Ercole, Filippo Del Moro, Pablo Fava, Valentino Ferro, Jacopo Gambogi, Diego Padella, Giulio Pratesi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin