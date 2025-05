Home

Livorno Rugby under 14, 1° posto torneo Pesciolino di Portoferraio

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025 Livorno Rugby under 14, 1° posto torneo Pesciolino di Portoferraio

Biancoverdi strepitosi anche fuori dal continente. Con un filotto di tre meritati successi su tre partite, l’Unicusano Livorno Rugby under 14 ha ottenuto il primo posto nel ‘Trofeo Pesciolino – Memorial Andrea Scagliotti ‘Juba’’, il tradizionale evento interregionale, giunto in questo 2025 alla sua edizione numero 19.

La kermesse ha avuto luogo in questo primo fine settimana del mese di maggio a Portoferraio. Il riuscitissimo evento, organizzato dall’Elba Rugby, si è snodato in due giorni: nel corso di sabato 3 si è dato vita, appunto, al torneo riservato agli under 14, il giorno dopo – quando centinaia di appassionati hanno seguito dagli spalti del ‘Carlo Montano’ l’incontro valido quale quarto di finale playoff di A tra i padroni di casa dell’Unicusano e il Verona – c’è stato spazio per le categorie under 12, 10, 8 e 6. Più in generale, sul terreno elbano ‘Scagliotti’ è stata splendida questa ‘festa dello sport’.

Sul piano tecnico, per gli under 14 biancoverdi – che in questa stagione ‘ospitano’ giocatori dell’Elba, con il club delle Tre Rose a svolgere il ruolo di tutoraggio -, un evento memorabile e davvero ricco di mete e soddisfazioni.

Questi gli atleti biancoverdi saliti sul gradino più alto del podio a Portoferraio:

Giorgio Campora, Mattia Battagello, Carlo Rosini, Pietro De Leonibus, Guido Morelli Guido Chiesa, Filippo Tani, Gioele Sula; Gioele Gattulli, Tommaso Del Vivo, Ettore Carrara, Simone Fra, Diego Gennari, Federico Napoli, Lorenzo Garzelli, Valerio Donati; Matteo Del Gratta, Zeno Catola, Claudio Benedetti, Manuel Mazzotta, Tommaso Incrocci, Marco Fazio.

I ragazzi allenati da Matteo Carrai e Diego Rolla, hanno battuto, nelle tre gare giocate, tre formazioni provenienti da fuori regione, e in particolare provenienti dal Veneto e dalla Liguria. Superati in successione i trevigiani dell’Asolo, gli Amatori Genova ed i rodigini del Badia. I biancoverdi hanno pienamente confermato le ottime qualità già emerse nel campionato regionale disputato nella prima parte della stagione e nei vari tornei primaverili giocati prima dell’appuntamento elbano.

La categoria degli under 14, riservata ad atleti nati negli anni 2011 e 2012, è particolarmente delicata per la crescita dei giovani rugbisti: rappresenta il naturale anello di congiunzione tra il settore propaganda ed il rugby dei più grandi, con tanto di mischie e risultati determinati anche dai calci da fermo.

