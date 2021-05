Home

22 Maggio 2021

Livorno Rugby under 14. Oggi amichevole con il Rosignano

E', in assoluto, la prima partita di rugby a Livorno del 2021

Livorno 22 maggio 2021

Il derby amichevole in agenda alle ore 16 di questo sabato sul sintetico del ‘Giovanni Maneo’ di via delle Margherite, angolo via Luigi Settembrini, tra le rappresentative under 14 del Livorno Rugby e del Rosignano ha un valore del tutto speciale e non perché in programma il giorno di Santa Giulia, patrona di Livorno. Si tratta, in senso assoluto, del primo incontro di rugby nella città dei Quattro Mori in questo 2021. In questa stagione agonistica 2020/21, pesantissimamente condizionata dall’emergenza sanitaria, in casa (sul prato del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri) ha giocato solo la prima squadra del Livorno Rugby (serie B), protagonista di una vittoriosa amichevole, lo scorso 10 ottobre, con I Cavalieri Prato/Sesto (serie A).

A parte tale sfida, la palla ovale, a Livorno, non viaggia in un match vero (e non nel corso di un semplice allenamento) dal febbraio 2020, al periodo pre-Covid. Per mille motivi, la partita degli under 14 biancoverdi, contro il Rosignano, è attesa con impazienza, e non certo per ‘il peso specifico’ della posta in palio. Nonostante le forti restrizioni e il divieto, per lunghi mesi, di effettuare classiche sedute con esercizi di contatto (‘l’essenza’ del rugby), la squadra biancoverde labronica, sotto la guida dei tecnici Alessandro Saltapari e Riccardo Squarcini e del preparatore Nicola Martinucci, ha continuato a lavorare con raro puntiglio. Intense le sedute, anche quando erano ‘solo’ di carattere fisico-atletico.

I ragazzi hanno così lanciato un preciso segnale di carattere culturale e non solo tecnico-sportivo. I giocatori under 14 del Livorno Rugby (nati negli anni 2007 e 2008), questo giovedì sera, si sottoporranno al previsto test rapido (tampone rinofaringeo), step necessario per disputare, dopo due giorni, una partita. Il ‘giro di tamponi’ è previsto all’interno nell’impianto ardenzino ‘Maneo’ e sarà a cura di personale sanitario autorizzato, messo a disposizione dalla stessa società biancoverde. Ecco la lista dei giocatori del Livorno Rugby under 14, pronti a scendere in campo contro il Rosignano: Diego Norfini, Edoardo D’Ammando, Nicola Bargagna, Matteo Sergio Lottini, Mattia Bartolini, Matteo Orlandi, Francesco Michicich, Andrea Fulceri, Ettore Maltinti, Giulio Tavani, Massimo Tavani, Leonardo Tosi, Riccardo Carbonella, Aldo Romano, Alessandro Quartararo, Massimo Pablo Ricciardi, Daniele Bardi, Francesco Radogna e Nicola Bargigli. Per gli under 14 labronici si tratta del debutto stagionale. Domenica scorsa, in trasferta, hanno debuttato – fuori casa – gli under 18 e gli under 16 del Livorno Rugby, contro I Cavalieri Prato/Sesto.

