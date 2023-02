Livorno Rugby under 15, successo casalingo con i Mascalzoni del Canale ‘1

Rotondo il successo casalingo ottenuto nel derby della costa dall’Unicusano Livorno Rugby under 15 nel quadro della 12° giornata del campionato regionale (seconda fase, quella del cosiddetto ‘consolidamento’).

In casa, sotto un piacevole sole, nel match giocato sul sintetico ardenzino del ‘Maneo’, in questa prima domenica del mese di febbraio (calcio d’inizio alle 14:00; poco dopo il fischio di chiusura, tutti a vedere in tv Italia – Francia del ‘Sei Nazioni’, è ovvio…), i biancoverdi allenati da Diego Rolla e Marco Tomaselli si sono imposti, 58-5, sui coetanei dei Mascalzoni del Canale ‘1’, la sinergica realtà che raccoglie le forze di Cecina, Piombino ed Elba.

Ben più del bottino di marcature realizzate (otto mete e sei trasformazioni per i locali, una meta non trasformata per gli ospiti), il dato saliente è relativo alla crescita di tutti gli elementi schierati.

La formazione dell’Unicusano under 15 sta, partita dopo partita, seduta dopo seduta, migliorando la qualità del proprio gioco. Il lavoro paga sempre. L’impegno di questi giocatori, nati negli anni 2008 e 2009, è costante.

La loro applicazione, nel corso degli allenamenti, è rara, almeno per la categoria.

Ben 26 i giocatori dell’Unicusano, nati negli anni 2008 e 2009, utilizzati nel corso della gara.

Si tratta di: Tosi, Padella, Celi, Lenzi, Quartararo, Orlandi, Romano, Andreotti (cap.), Campora, Tofanelli, Gambogi, Polacci, Michicich, Bartolini, D’Ercole. Cipriani, Biagini, Roberts, Kucok, Ricciardi, Galleni, Bardi, Biagi, De Vanni, Turchini, Isozio. Nel campionato regionale under 15 non viene stilata una vera classifica generale, ma ogni singola partita viene omologata con il classico sistema del punteggio australe. È evidente come nella circostanza i biancoverdi abbiano colto il massimo, con il bonus-attacco ben presto in cassaforte. Nessun punto per i Mascalzoni del Canale ‘1’.