Livorno Rugby under 16 chiude col botto il campionato interregionale

15 Aprile 2025

Si è chiuso con il bòtto, per l’Unicusano Livorno Rugby under 16, il campionato interregionale, il torneo che ha visto protagoniste le migliori otto realtà del centro Italia o, per meglio dire, le migliori squadre di categoria della macro area Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

Con una prova ricca di concretezza e sostanza, la formazione biancoverde si è aggiudicata, in questa piovosa domenica, il bel derby toscano con i temibili pari età dei Cavalieri Prato/Sesto, compagine prima in graduatoria. I livornesi, di prepotenza, si sono imposti 14-5, con una meta per parte.

In classifica quattro punti per i padroni di casa, nessuno per gli ospiti.

La graduatoria conclusiva:

Cavalieri 60 p.; Valorugby Emilia 55; Unicusano Livorno 45; Parma 32; Lyons Piacenza 30; Firenze’31 26; Bologna 19; Jesi 16.

Giustificata la soddisfazione dei quattro allenatori biancoverdi Diego Rolla, Alessandro Saltapari, Marco Scutaro e Francesco Franci. La loro formazione ha vissuto nell’arco della stagione una sorta di esaltante crescendo rossiniano, culminato con le quattro vittorie di fila con cui hanno concluso il campionato interregionale. In questa categoria, l’Unicusano sta svolgendo opera di tutoraggio nei confronti dell’Elba.

Contro i Cavalieri – che pur sconfitti hanno confermato tutte le proprie qualità: legittima la prima posizione occupata dai sestesi/pratesi -, i labronici hanno disputato un match di spessore in ogni settore e in ogni reparto.

Efficace in particolare l’opera in difesa. Per gli irrducibili biancoverdi una meta dell’estremo Andrea Marsili e tre piazzati del mediano di apertura Romeo Celi.

Lo schieramento iniziale:

Andrea Marsili; Filippo Carrai, Giovanni Balduinotti, Giulio Lenzi (cap.), Valentino Ferro; Romeo Celi, Diego Padella; Jacopo Gambogi, Christian Paolini, Matteo Catta; Marcello Frangioni, Ugo Chiesa; Filippo Gambicorti, Filippo Del Moro, Giovanni Campora. Entrati anche: Mattia Scutaro, Lorenzo Franci, Matisse Le Guevel, Filippo Aspromonti, Alberto Saltapari.

