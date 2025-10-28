Home

Livorno Rugby under 16 super: larga vittoria e accesso al girone interregionale ‘1

28 Ottobre 2025

Livorno 28 ottobre 2025 Livorno Rugby under 16 super: larga vittoria e accesso al girone interregionale '1

Si è completato un bellissimo quadro: il Livorno Rugby under 16, con il largo successo, 45-5, ottenuto contro i Cavalieri Prato/Sesto ‘1’, ha guadagnato l’accesso al girone interregionale ‘1’, di fatto il campionato èlite di categoria, il torneo che mette in palio anche il titolo tricolore. In èlite è grande protagonista – per la propria categoria – anche la rappresentativa biancoverde under 18, che ha colto nelle prime due giornate del suo (non facile) campionato, due convincenti affermazioni. Obiettivi di primissimo piano, raggiunti grazie ad una programmazione seria e ad un lavoro che coinvolge tutto il club. La promozione in A1 della prima squadra biancoverde è solo la punta dell’iceberg di tale opera. Un progetto coerente ed allineato ad una chiara visione del sodalizio, che coinvolge tutte le rappresentative e che consente di guardare al domani e al dopodomani con fiducia ed ottimismo. L’under 16 del Livorno Rugby, domenica scorsa, con l’affermazione sui Cavalieri ‘1’, si è assicurato anche il pass per la finale del torneo territoriale, il campionato che coinvolge tutte le squadre toscane, lo Spezia e la realtà sinergica umbra dei Centauri. Nella finale di tale fase, i labronici se la vedranno con il Florentia. La formazione livornese e quella gigliata, poi, giocheranno la fase interregionale ‘1’ con le altre migliori realtà del centro Italia. Un passo alla volta. Intanto è da celebrare questo rotondo e convincente successo con i Cavalieri ‘1’. L’incontro, valido per la semifinale della fase territoriale, ha opposto, sul sintetico del campo ardenzino ‘Maneo’, due squadre che avevano dominato i rispettivi gironi di qualificazione. I biancoverdi, contro il Florentia, hanno sempre saldissimamente tenuto in pugno le redini del confronto. I locali hanno realizzato la bellezza di sette mete (cinque quelle trasformate), concedendone solo una agli avversari. A bersaglio, per gli scatenati padroni di casa, due volte Le Guevel e Balduinotti ed una ciascuno Del Moro, Aspromonti e Quarta. Una prestazione ricca di sostanza. Una vittoria mai in discussione. In gran forma tutti i reparti. I giocatori titolari: Filippo Aspromonti, Diego Quarta, Giovanni Balduinotti, Filippo Carrai, Matisse Le Guevel, Christian Paolini, Tommaso Del Vivo, Ugo Chiesa, Marcello Frangioni, Guido Chiesa, Lorenzo Franci, Diego Gennari, Carlo Rosini, Filippo Del Moro, Matteo Catta. A disposizione: Tommaso Incrocci, Mattia Scutaro, Simone Fra, Lorenzo Danza, Lorenzo Garzelli, Valerio Donari, Cristian Simione. Allenatori: Diego Rolla, Marco Scutaro, Rossano Campochiari e Francesco Franci.

