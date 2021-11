Livorno Rugby under 17: altro netto successo (Foto)

Altre 15 mete rifilate ai malcapitati avversari, altra netta vittoria, altra partita nella quale la casella dei punti incassati è rimasta bianca. Il Livorno Rugby under 17, in casa con il Bellaria Pontedera, si è imposto 85-0. Un successo, il quarto in quattro gare di campionato, netto, mai in discussione, con il bonus-attacco ben presto in ghiaccio. Per i biancoverdi, dopo le prime quattro giornate del girone della costa, i conti tornano. 43, in tutto, le mete siglate (quasi 11 le mete realizzate in media in ogni gara). Questa prima (non proibitiva) parte del campionato serve per preparare gli incontri della fase interregionale. Fuori dai denti: quella guidata da Massimiliano Ljubi e Marco Tomaselli è una delle migliori compagini di categoria del centro Italia. È lecito, anche vista la serietà con cui i ragazzi affrontano l’impegno sportivo nel corso delle sedute settimanali, puntare in alto. Domenica prossima match ‘esterno’ (al ‘Priami’ di Stagno) con il Granducato. La classifica dopo le prime 4 giornate: Livorno Rugby 20 p.; Granducato 15; Mascalzoni del Canale 5; Bellaria Pontedera 0. Lo schieramento utilizzato inizialmente contro il Bellaria: Giunta; Brancoli, Caratori, Fedi, Mannucci; Lenzi, Parri; Raffo, Casolaro, Brasini; Gambini, Bernocchi: Giammattei, Gizzarelli, Marianelli. Entrati nel corso del match anche D’Ercole, Autorino, Fiori, Properzi, Belcari, Taratufolo e Sangiorgi. Il Bellaria, presentatosi al ‘Montano’ con soli 16 elementi a referto, ha potuto opporre ben poco di fronte allo strapotere dei più validi avversari. Per i labronici (nati negli anni 2005 e 2006) una buona prova. Gara che ha consentito di effettuare un proficuo turnover, con diverse nuove soluzioni nei ruoli dei ragazzi. Buona, come sempre, la prova difensiva. Formazione livornese in crescita a livello di disciplina. Feroce la concentrazione messa in vetrina per tutta la durata della partita, senza cali di tensione. Tanti buoni spunti ed evidenti i miglioramenti in vista delle prossime uscite. Anche partendo da gare oggettivamente alla portata, si possono porre le fondamenta per costruire qualcosa di importante.