Livorno Rugby under 17, nuova vittoria (54-0 sul Pesaro)

31 Gennaio 2023

Livorno Rugby under 17, nuova vittoria (54-0 sul Pesaro)

Livorno 31 gennaio 2023

Livorno Rugby under 17 sette bellezze. La squadra biancoverde allenata da Riccardo Squarcini, Alessandro Borgiotti e Gianni Carugi coglie in scioltezza la sua settima vittoria in altrettante gare del campionato èlite di categoria, giunto alla prima di ritorno.

In casa, sul sintetico del ‘Maneo’, contro il Pesaro, i labronici – che devono ancora recuperare un confronto, quello esterno con il Bologna, rinviato otto giorni fa per il maltempo – si sono imposti con il perentorio e indiscutibile punteggio di 52-0.

Otto le mete degli scatenati livornesi, che già prima dell’intervallo (28-0 il parziale della prima frazione) avevano in ghiaccio il bonus-attacco.

Nel primo tempo, due mete del centro Bianchi, una del pilone Tosi ed una del flanker Caratori, con l’apertura Celi ad arrotondare con le quattro trasformazini. Secondo lo spirito del gioco del rugby, nel quale il rispetto all’avversario viene concesso quando si spinge sull’acceleratore, anche a risultato acquisito, i biancoverdi nella ripresa hanno proseguito con il loro show, segnando altre quattro mete (una per il pilone Norfini, una per l’estremo D’Ammando, una per Stefanini, subentrato a gara in corso, ed una, nel finale, tecnica); marcature condite da una trasformazione di Celi ed una del mediano di mischia Borgiotti.

Lo schieramento iniziale:

D’Ammando; Pozzi, Bianchi, Marchi, Taratufolo; Celi, Borgiotti; Pirrone, Favilli, Caratori; Brasini, Bargagna; Tosi, De Rossi, Norfini. Entrati anche: Stefanini, Fiori, Autorino, Cannone, Nanni, Casini e Brogi. I livornesi stanno confermando di possedere eccellenti qualità per la categoria. Gli under 17 biancoverdi, nella scorsa annata – quando le formazioni erano composte da elementi nati nel 2005 e 2006; nella stagione in corso le squadre sono riservate a ragazzi nati nel 2006 e 2007 – hanno ottenuto la seconda piazza a livello nazionale. Un’impresa che ha meritato un significativo spazio anche nel libro ‘Biancoverdi in meta – La storia del Livorno Rugby 1931’, uscito nelle scorse settimane; l’opera è a disposizione degli sportivi, anche presso il quartier generale del ‘Maneo’. Contro i marchigiani, brillante la prestazione fornita dai labronici; una prova solo parzialmente macchiata dall’eccessivo numero (quattro) di cartellini gialli rimediati. Domenica 12 febbraio, per la seconda di ritorno, l’Unicusano Livorno Rugby under 17 renderà visita ai Lyons Piacenza.

