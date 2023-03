Home

Livorno Rugby under 17 ottiene ancora un prezioso successo casalingo e consolida il primato nel suo girone èlite

20 Marzo 2023

Rugby: Unicusano Livorno under 17 ottiene ancora un prezioso successo casalingo (al Maneo) e consolida il primato nel suo girone èlite

Undicesima vittoria su undici partite del campionato élite di categoria. Non conosce ostacoli il cammino dell’Unicusano Livorno Rugby under 17, sempre più lanciato verso traguardi di tutto rispetto.

Nel quadro della quinta di ritorno, nell’importante incontro spartiacque, in casa con i Cavalieri Prato/Sesto, i ragazzi allenati dal terzetto composto da Riccardo Squarcini, Alessandro Borgiotti e Gianni Carugi, hanno ottenuto il massimo: successo e bonus-attacco.

Il derby toscano, che ha messo di fronte le due più belle realtà della regione, ha pienamente confermato le doti dei biancoverdi.

È finita 26-7 (12-7 all’intervallo) per i labronici inizialmente in campo con: D’Ammando; Casini, Bianchi (cap.), Marchi, Taratufolo; Celi, Parri; Pirrone, Favilli, Caratori; Brasini, Autorino; Marianelli, De Rossi, Tosi. A disposizione Norfini, Fazari, Pistocchi, Bargagna, Fiori, Cannone, Lottini. I livornesi, con i cinque punti conquistati, consolidano il primato in graduatoria: hanno all’attivo 54 punti sui 55 potenzialmente a disposizione.

Il regolamento prevede la disputa, al termine dei gironi territoriali èlite (sono sei in tutta Italia; ciascun raggruppamento è composta da otto squadre) degli spareggi tra le prime due.

A sua volta, le vincenti di tali spareggi – insieme alle due migliori seconde – accederanno alla final-eight per lo scudetto di categoria. Fuori dai denti: l’Unicusano Livorno Rugby, che con la sua rappresentativa under 17 2021/22 ha ottenuto, l’anno scorso (con elementi nati nel 2005 e 2006), il secondo posto a livello nazionale, vuole confermarsi ai vertici. Un passo alla vola: intanto l’affermazione con i Cavalieri consente di mettere in ghiaccio (almeno) la qualificazione agli spareggi.

La partita è fin dall’avvio molto tirata, con gli ospiti (in lotta con il Parma per il secondo posto del raggruppamento) consapevoli di giocarsi l’intera stagione.

I locali evidenziano sin dall’inizio la supremazia di gioco e concretizzano il loro brillante lavoro con le mete del tallonatore De Rossi e dell’ala Taratufolo, condite con una trasformazione dell’apertura Celi. Per i Cavalieri, nella prima frazione, una meta trasformata. Nella ripresa, più netta la superiorità dei biancoverdi, che siglano altre due mete (a bersaglio il terza linea Caratori e il centro – e capitano – Bianchi), entrambe trasformate da Celi. Livornesi abili in attacco e anche in difesa: negli ultimi cinque minuti respinto l’orgoglioso tentativo dei Cavalieri di siglare la propria seconda meta. Gara vera, ma corretta (nessun cartellino estratto dall’arbitro). Di rilievo sportivo, pure il ‘terzo tempo’ dove tutti gli atleti (si tratta di elementi nati negli anni 2006 e 2007) delle due squadre si sono trattenuti amichevolmente a chiacchierare insieme a bordo campo. L’Unicusano under 17, che pure deve giocare una gara di recupero (a Bologna) vanta 4 lunghezze di margine sul Parma, secondo in graduatoria. E domenica prossima i biancoverdi se la vedranno, in trasferta, proprio con i ducali, battuti all’andata 19-3.

